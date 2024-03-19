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ТАСС

Yomiuri: Токио намерен отправить двух астронавтов на Луну в рамках программы Artemis

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Член миссии Artemis на Луне (в представлении художника)
Член миссии Artemis на Луне (в представлении художника).
Источник изображения: NASA

США планируют в рамках этой программы осуществить высадку американских астронавтов на Луну в 2026 году

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Япония намерена после 2028 года отправить двух своих астронавтов на Луну в рамках американской космической программы Artemis. Соответствующая договоренность может быть оформлена после намеченной на 10 апреля встречи в Вашингтоне японского премьер-министра Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, сообщила газета Yomiuri.

Соединенные Штаты планируют в рамках программы Artemis осуществить высадку американских астронавтов на Луну в 2026 году. С 2028 года такие экспедиции предполагается совершать регулярно. В них, по предварительной договоренности, должны принять участие два представителя Японии. Они, в частности, будут заняты управлением луноходом Luna Cruiser, который сейчас разрабатывают японские компании во главе с корпорацией Toyota Motor.

Весной 2019 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них предусматривает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Вторая фаза - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. Токио в 2019 году объявил о решении присоединиться к программе Artemis, в которой также участвует несколько других государств. 

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Страны
США
Япония
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Toyota
Проекты
Луна
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