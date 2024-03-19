TNI: Названный северокорейской «Арматой» танк М2020 разработан на базе советского ОБТ Т-62

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Северная Корея готова к развертыванию серийного производства новейшего танка М2020, показанного недавно на одном из танковых соревнований. Несмотря на то, что данный танк уже назван северокорейской "Арматой", в своей основе он имеет более старую модель советских танков. Об этом пишет The National Interest.

Американское издание обратило внимание на прошедшие недавно в КНДР танковые соревнования, чем-то напоминающие российский "танковый биатлон". В них приняли участие новейшие танки М2020, впервые представленные на параде в 2020 году. За новыми машинами внимательно следил лидер КНДР Ким Чен Ын, а также министр обороны Кан Сон Нам и начальник Генштаба Ри Ен Гиль. Как отмечается, Ким Чен Ын даже занял место водителя танка и вполне себе нормально проехал какую-то дистанцию.

На соревнованиях КНДР показала шесть новых танков, хотя по данным западных СМИ, Пхеньян построил до девяти танков в рамках испытаний. Судя по тому, что танки уже участвуют в различных мероприятиях, КНДР готова к их серийному производству.

Как пишет TNI, несмотря на то, что северокорейский М2020 напоминает российский танк Т-14 Армата или иранский "Зульфикар", в его основе лежит советский танк Т-62. Отмечается, что Северная Корея имеет большой опыт модернизации Т-62, а созданный на его основе М2020, оснащенный композитной броней и 125-мм пушкой, является вполне современным танком. Вот только посмотреть, что у него внутри, не удается.

Между тем, Ким Чен Ын провозгласил ОБТ М2020 одним из "самых мощных" танков в мире, у Пхеньяна есть чем гордиться.