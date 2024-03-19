ВС Хорватии получат 8 дополнительных вертолетов UH-60M "Блэк Хок"

ЦАМТО, 18 марта. Министр обороны Хорватии Иван Анушич 13 марта подписал письмо с предложением и принятием предложения, предусматривающее закупку 8 вертолетов UH-60M "Блэк Хок" для ВС страны.

США на мероприятии представляла посол в Республике Хорватия Натали Рейес.

Как заявил министр, закупка позволит укомплектовать вертолетную эскадрилью ВС Хорватии. И.Анушич поблагодарил посла и правительство США за поддержку оснащения и модернизации ВС Хорватии и заявил, что ожидает новых проектов.

Стоимость контракта на поставку 8 дополнительных вертолетов составляет 273,8 млн. долл. По условиям соглашения, правительство США сразу покроет 51% стоимости заказа, а остальная сумма будет выплачена Хорватией в период с 2025 по 2027 гг. Завершение поставки всех вертолетов, сопутствующего оборудования и услуг запланировано на 2028 год.

Как сообщал ЦАМТО, первая пара безвозмездно переданных США многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок" была доставлена в Хорватию в феврале 2022 года и официально принята на вооружение в мае 2022 года после повторной сборки и испытаний.

В октябре 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Хорватии в рамках программы "Иностранные военные продажи" двух вертолетов UH-60M "Блэк Хок" и сопутствующего оборудования на сумму до 115 млн. долл.

Вторая пара UH-60M "Блэк Хок" была доставлена в Загреб на борту самолета C-17 "Глоубмастер-3" ВВС США 3 декабря 2022 года.

В январе 2024 года Госдепартамент США одобрил поставку правительству Хорватии в рамках программы "Иностранные военные продажи" еще 8 вертолетов UH-60M "Блэк Хок", а также сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 500 млн. долл. Таким образом, после выполнения нового контракта парк UH-60M "Блэк Хок" в составе ВС Хорватии увеличится до 12 ед.

Полученные многоцелевые вертолеты, в основном, будут применяться для перевозки войск и грузов, поддержки действий сил специальных операций, контроля границ. Помимо основной задачи, их можно будет применять для поддержки функций гражданских госучреждений, – тушения крупных лесных пожаров, проведения поисково-спасательных работ, медицинской эвакуации.

Ранее на вооружении ВС Хорватии состояли вертолеты Ми-8-МТВ-1, но в октябре 2023 года власти Хорватии официально подтвердили передачу всех 14 имевшихся машин Вооруженным силам Украины.

По данным Министерства обороны Хорватии, в этом году Загреб планирует выделить на оборону около 1,17 млрд. евро (1,28 млрд. долл.), что примерно на 11% больше, чем в 2023 году.