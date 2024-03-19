Греция отправит на Украину большую партию боеприпасов

ЦАМТО, 18 марта. Греция готовится поставить на Украину новую большую партию вооружения через Чехию, в том числе 2 тыс. пятидюймовых ракет Zuni, 180 противотанковых ракет, 90 тыс. 90-мм снарядов, а также 70 самоходных гаубиц М114А1.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 15 марта газета "Катимерини".

"Вооружение будет закуплено Чехией и отправлено напрямую на Украину. Чешские и греческие чиновники ведут переговоры о ценах на эти системы, затем последует подписание двустороннего соглашения", – говорится в статье.

Афины уведомили чиновников Евросоюза, отвечающих за координацию помощи Киеву, что могут в этом году поставить Украине через Чехию. Во-первых, две тысячи пятидюймовых ракет класса "земля-воздух", также известных как Zuni. Во-вторых, 180 2,75-дюймовых ракет класса "воздух-поверхность". Не совсем понятно, как украинцы используют эти ракеты, но они находятся высоко в списке запросов, которые они время от времени направляют. В-третьих, 90 тыс. 90-мм ракет, которые украинцы могут использовать для противотанковой и противовоздушной обороны. В-четвертых, четыре миллиона патронов для винтовок и пулеметов калибра 7,62 на 54 мм", – пишет газета.

"В-пятых, 70 артиллерийских орудий M-114A1 американского производства. Это уже вторая партия проданных Чехии старых артиллерийских орудий, которые уже давно потеряли свою оперативную необходимость, но в артиллерийской войне, ведущейся на Украине, могут найти применение", – отмечает издание.

"Греция уже предоставила зенитные ракетные установки и отправила гусеничные боевые машины пехоты БМП-1 советского производства в обмен на более современные боевые машины Marder немецкого производства. Что касается других систем вооружения, запрошенных украинцами, таких как ЗРС С-300 советского производства, Греция неоднократно заявляла о необходимости их замены новыми системами западного производства, при этом в любом случае и вне зависимости от текущей ситуации она готовится к постепенному выводу старых и устаревших российских зенитных систем", – пишет газета.

Греция заменит расположенные на островах ЗРК "Оса-АК" на системы израильского производства, как и "Тор-М1", которые развернуты в различных частях континентальной части страны, вне зависимости от хода обсуждений об их замене и отправке на Украину, в случае, если есть такое соглашение, полагает издание.