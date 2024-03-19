В России разработали станцию подавления FPV-дронов для защиты бронетехники

«Кайсант» разработал станцию подавления FPV-дронов для защиты бронетехники

Научно-производственное объединение «Кайсант» разработало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000, которая предназначена для защиты любой бронетехники и автотранспорта. Об этом 18 марта сообщила директор по развитию предприятия Алена Баландина.

«Компанией разработан подавитель FPV-дронов купольного типа (направление излучения — «зонт») К-1000, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП. Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить», — сказала она «РИА Новости».

Баландина отметила, что эта система «гасит» беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника в двух диапазонах, в которых летают FPV-дроны — 800 и 900 мегагерц. В скором времени «Кайсант» собирается разработать похожие системы, которые будут работать уже в трех-четырех диапазонах (дополнительные 2400 и 5800 мегагерц).

Она также подчеркнула, что предприятие уже запустило серийное производство К-1000, а на эту систему уже были получены первые заказы от правительства Москвы. Кроме того, на данный момент проходят переговоры на тему массовых поставов антидроновых «чемоданчиков» в зону спецоперации.

Ранее, 26 февраля, стало известно, что комплексная система защиты объектов от дронов «Ступор» может выявлять и подавлять беспилотники несколькими способами. Отмечалось, что единая система «Ступор» разработана на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения, таких как радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов и средства противодействия.

До этого, 12 февраля, гендиректор компании-разработчика программного обеспечения «Хардберри-Русфактор» Алексей Герман сообщил, что универсальная нейросеть, разработанная в России, позволит распознавать технику противника, включая танки Leopard и БМП Bradley, с высокой точностью. По словам Германа, установка нейросети происходит на аппаратуру, куда приходит запись видео с камер на БПЛА.