Войти
Интерфакс-АВН

Сеул подтвердил запуск Пхеньяном нескольких ракет малой дальности

220
0
0
Испытательный пуск новой оперативно-тактической твердотопливной бпллистической ракеты северокорейской разработки, 17.04.2022
Испытательный пуск новой оперативно-тактической твердотопливной бпллистической ракеты северокорейской разработки, 17.04.2022.
Источник изображения: ЦТАК

Гонконг. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Северная Корея выпустила в понедельник несколько баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что запуски ракет были между 7:44 и 8:22 (1:44 и 2:22 мск).

"Северная Корея выпустила по меньшей мере три ракеты, и их траектории были аналогичны траекториям KN-24", - цитирует агентство высокопоставленного военного чиновника.

KN-24 - твердотопливная баллистическая ракета с дальностью полета до 410 км и полезной нагрузкой 400-500 кг.

Южнокорейские военные заявили, что отследили ракеты, а также поделились информацией с властями США и Японии.

"Мы решительно осуждаем последний запуск ракеты Северной Кореей, который является явной провокацией, серьезно угрожающей миру и стабильности на Корейском полуострове", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи.

Тем временем японский телеканал NHK сообщает, что все три ракеты были выпущены в северо-восточном направлении с дальностью полета около 350 км и на максимальной высоте около 50 км. Все они упали за пределами Исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии, близ Корейского полуострова.

Информации о повреждении воздушных или морских судов Японии не поступало.

По данным минобороны Японии, первый пуск был осуществлен в 07:46 (01:46 мск), за ним примерно через 40 минут последовал второй, а затем - третий.

Запуск произошел в день прибытия в Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена. Глава госдепа прибыл в Южную Корею для участия в саммите, на который приглашены высшие правительственные чиновники примерно из 30 стран.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Похожие новости
17.07.2007
Тегеран получит "волчью стаю"
28.05.2007
Южная Корея спустила на воду первый эсминец с системой "Иджис"
18.04.2007
Страны Восточной Азии продолжают реализацию масштабных программ модернизации вооруженных сил
14.02.2007
Новейшие истребители американских ВВС не смогли добраться до Японии из-за проблем в навигационном оборудовании
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
12.12.2006
Экспорт вооружений США в 2006 ф.г. достиг 21 млрд дол
21.11.2006
В ВТО и без санкций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 07:34
О современном оборонительном и наступательном оружии
  • 19.03 04:55
  • 145
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 04:24
  • 1
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 19.03 03:01
  • 54
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 18.03 21:08
  • 3
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 18.03 19:22
  • 268
Космонавтика Илона Маска
  • 18.03 19:15
  • 8
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.03 18:31
  • 28
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 18.03 18:05
  • 1
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
  • 17.03 14:05
  • 3
Боррель: словами о "белом флаге" Папа Римский "залез в сад", куда его не звали
  • 17.03 13:37
  • 3
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 17.03 12:04
  • 453
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.03 20:46
  • 8
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 16.03 19:11
  • 3
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 16.03 13:50
  • 24
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения