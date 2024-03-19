В России создали "чемоданчик" для защиты бронетехники от FPV-дронов

"Кайсант" разработало станцию подавления FPV-дронов для защиты бронетехники

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Научно-производственное объединение "Кайсант" разработало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000, предназначенную для защиты любой бронетехники и автотранспорта, сообщила РИА Новости директор по развитию предприятия Алена Баландина.

"Компанией разработан подавитель FPV-дронов купольного типа (направление излучения — "зонт") К-1000, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП. Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить", - сказала она.

По ее словам, данная система "гасит" беспилотники противника в двух диапазонах, в которых летают FPV-дроны – 800 и 900 мегагерц. В ближайшее время "Кайсант" планирует разработать аналогичные системы, работающие в трех-четырех диапазонах (дополнительные 2400 и 5800 мегагерц).

Баландина отметила, что на предприятии уже началось серийное производство К-1000 — на систему поступили уже первые заказы от правительства Москвы, в настоящее время идут переговоры о массовых поставках антидроновых "чемоданчиков" в зону СВО.

НПО "Кайсант" было учреждено в 2022 году. Компания специализируется на проектировании и производстве систем радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в том числе противодронных ружей направленного действия, купольных систем подавления и компактных окопных комплексов.