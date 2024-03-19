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Интерфакс-АВН

Власти Венесуэлы выражают готовность к сотрудничеству с РФ и строительству многополярного мира

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Флаги Венесуэлы и России
Флаги Венесуэлы и России.
Источник изображения: neftegaz.ru

Мадрид. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Руководство Венесуэлы после завершения голосования на президентских выборах в РФ выражает готовность к дальнейшему сотрудничеству с Москвой, в том числе - по международной тематике.

"Правительство Венесуэлы выражает твердое намерение продолжить активную работу в рамках полномасштабного стратегического альянса (с Россией - ИФ) для достижения взаимно выгодных результатов", - говорится в заявлении, опубликованном главой венесуэльского МИД Иваном Хилем.

"Также мы будем стремиться строить многополярный, справедливый мир", - подчеркивается в документе.

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Страны
Венесуэла
Россия
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