Власти Венесуэлы выражают готовность к сотрудничеству с РФ и строительству многополярного мира

Мадрид. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Руководство Венесуэлы после завершения голосования на президентских выборах в РФ выражает готовность к дальнейшему сотрудничеству с Москвой, в том числе - по международной тематике.

"Правительство Венесуэлы выражает твердое намерение продолжить активную работу в рамках полномасштабного стратегического альянса (с Россией - ИФ) для достижения взаимно выгодных результатов", - говорится в заявлении, опубликованном главой венесуэльского МИД Иваном Хилем.

"Также мы будем стремиться строить многополярный, справедливый мир", - подчеркивается в документе.