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ТАСС

Путин не исключил, что РФ будет вынуждена создать "санитарную зону" на Украине

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Пожар на складе боеприпасов в Харьковской области. Архивное фото
Пожар на складе боеприпасов в Харьковской области. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Президент не стал говорить о ее размерах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия с учетом атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях "санитарную зону". Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин в своем предвыборном штабе.

"Я сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда мы должны присоединять. Но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент - тогда, когда посчитаем целесообразным, - создать определенную "санитарную зону" на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму", - подчеркнул он, комментируя предложения присоединить Харьковскую область для исключения атак Украины на российское приграничье.

"Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства", - пояснил глава государства.

Путин не стал уточнять, какой может быть глубина "санитарной зоны". "Это отдельный вопрос", - сказал он в ответ на соответствующую просьбу.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Впервые они состоялись в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое было доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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