Путин сообщил, что Россия выступает за мирные переговоры

При этом президент РФ подчеркнул, что этот вопрос будет рассматриваться, исходя из интересов страны

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия выступает за мирные переговоры по Украине, но только если переговорщики по-серьезному хотят выстроить отношения, а не из-за того, что у противника патроны кончаются. Об этом заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин, комментируя предложение французского лидера Эмманюэля Макрона об перемирии на Украине на время Олимпиады в Париже.

"Мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда при любой ситуации будем исходить из интересов РФ и ситуации в зоне боевого соприкосновения, разумеется", - сказал Путин в своем предвыборном штабе, отвечая на вопрос ТАСС о том, готова ли РФ рассмотреть предложение. "Знаете, я все время говорил, еще раз повторю, что мы за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются, а за, если они действительно по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения на полтора-два года".