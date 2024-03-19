Путин заявил, что инициатива в зоне СВО полностью принадлежит ВС РФ

Действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин в своем избирательном штабе в Гостином дворе в ночь на понедельник, 18 марта, заявил, что инициатива в зоне СВО полностью принадлежит Вооруженным силам России.

«В целом инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам, и на некоторых участках наши парни их — противника — просто кромсают сейчас», — заявил Путин на пресс-конференции.

По его словам, ВС РФ продвигается каждый день.

Ранее стало известно, что Путин набрал 87,26% голосов после обработки 60,13% протоколов. За него проголосовали более 41 млн избирателей.

В этот же день зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что общая явка на выборах президента России составила 74,22%. Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) составила 94%. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, инфраструктура ДЭГ в целом справилась.

Основное всероссийское голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта. Оно проходило в течение трех дней.