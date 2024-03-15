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Торговля криптовалютой: как избежать обмана и мошенничества

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Криптовалюта
Биржа криптовалют.
Источник изображения: https://www.asiangeo.com/

Массовый спрос на цифровые активы неизбежно приводит к активизации мошенников. Злоумышленники используют множество различных схем для обмана трейдеров и инвесторов, большинство из них опирается на схемы P2P обмена. Проверенные криптовалютные биржи стремятся защитить клиентов от аферистов, но залогом безопасности может служить только ответственное отношение к работе со стороны самих пользователей.


Как защитить себя от мошенничества при торговле криптовалютой


Чтобы надежно защитить свои активы от преступников, необходимо понимать, какие пути они предпочитают применять для обмана и кражи чужой криптовалюты. К наиболее распространенным методам работы мошенников относятся:

  • фишинг, секретные сведения для доступа к содержимому электронных кошельков крадут через поддельные сайты, имитирующие собой известные биржи криптовалют, обменники;
  • создание собственных платформ и приложений для торговли цифровыми монетами и инвестиций в криптоактивы, где пользователям предлагается вносить депозиты на исключительно выгодных условиях, в дальнейшем запросы на вывод заработков отклоняются, а счета обнуляются;
  • искусственное раскручивание спроса на малоизвестные токены, как только цена на них достигает предела, скамеры сливают свои активы, а честные трейдеры остаются с непригодными для реализации монетами на руках;
  • предложение услуг по раскрутке депозитов, в этом случае клиентов приглашают участвовать в торговле пассивно, в качестве вкладчиков, после отправки взноса оговоренного размера связь со злоумышленниками теряется.

Чтобы избежать неприятных последствий эксперты сайта Profinvestment советуют максимально защитить криптокошельки и профили на онлайн-биржах, где размещаются депозиты и ведется активная торговля. Следует внимательно проверять любые приложения и сервисы, где нужно вводить секретные ключи, в большинстве своем такие ресурсы нелегитимны.


Базовые правила безопасной торговли криптовалютами:

  • выбор для инвестиций и сделок только понятных инструментов и достойно зарекомендовавших себя на рынке монет;
  • отсутствие спешки в принятии решений, это позволит тщательно обдумывать предполагаемые к совершению операции и противостоять психологическому давлению со стороны;
  • проведение собственных исследований по любым вопросам, связанным с новыми предложениями на рынке, особенно теми, что активно рекламируются в социальных сетях и на платформе мессенджера Telegram.

Важно научиться игнорировать звонки с предложениями сомнительных услуг с незнакомых номеров, не поддаваться желанию быстро разбогатеть, пользуясь предложениями неизвестных анонимных личностей. В криптовалютные операции нельзя вкладывать деньги, потеря которых станет критичной для личного или семейного бюджета.


Заключение


Обо всех случаях мошенничества следует немедленно сообщать в правоохранительные органы, а также администраторам бирж и обменников, чьи площадки пытаются задействовать для обмана.

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