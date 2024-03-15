"Подтягиваются танки, работает авиация". Что известно о боях с диверсантами на границе РФ

МО: упреждающими действиями сорвана попытка прорыва ВСУ в Белгородскую область

В приграничных регионах РФ вновь идут бои с диверсантами, воюющими на стороне Украины. Новую попытку прорваться на территорию РФ предприняли формирования, которые атаковали российские регионы двумя днями ранее. Сообщается о боях в районе села Сподарюшино Белгородской области и Теткино Курской области. Кроме того, сегодня российское приграничье подверглось обстрелам. В Белгороде два человека погибли из-за ударов ВСУ.

Диверсионно-раведывательные группы (ДРГ) снова попытались вторгнуться в приграничные регионы РФ. Об этом сообщили местные власти и российские военкоры.

«Противник продолжает посылать личный состав и технику к границам Курской и Белгородской областей, нанося удары по территории РФ с помощью средств дальнего поражения», - говорится в сообщении Telegram-канала WarGonzo (Семен Пегов).

Как сообщает Пегов, а также военкор Александр Коц и новостные Telegram-каналы, бой начался в районе села Сподарюшино Белгородской области и в районе Теткино Курской области.

«Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП «Бредли», работает авиация, РСЗО», - цитирует Коц «непосредственного участника» боев в Сподарюшино.

Shot пишет, что Сподарюшино атаковала группа из 30 человек. При этом, по данным Telegram-канала, 12 диверсантов и две машины Bradley уже уничтожены. Также, по данным Коца, предпринимаются попытки прорыва с бронированной техникой у населенного пункта Козинки.

Подтвердил информацию об атаках ДРГ и губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не позволили и не позволят им это сделать», - написал Старовойт.

Вместе с военными и сотрудниками ФСБ атаку ДРГ отражали сотрудники Росгвардии.

В Минобороны РФ заявили, что сорвали попытку прорыва границы РФ в районе Сподарюшино "упреждающими действиями".

"В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения", - отчитались в оборонном ведомстве.

В соцсетях появились кадры, на которых с дрона снято передвижение военной техники и погибшие люди в форме. Позднее Минобороны России опубликовало видео боев в Белгородской области.

Перед нападением в Telegram-каналах вооруженных формирований, которые воюют на стороне Украины и ранее проникали на территорию РФ, - «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК), легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) (признаны в РФ террористическими организациями) и «Сибирского батальона» - появилось одно и то же сообщение жителям Белгородской, Брянской и Курской областей с призывом проследовать в укрытия.

Позже "легионеры" опубликовали совместное обращение к губернаторам Курской и Белгородской областей с призывом объявить эвакуацию мирных жителей из своих регионов. Легион «Свобода России» также утверждал, что уничтожил два склада боеприпасов в Теткино. Информация об этом никак не подтверждалась.

Массированные обстрелы

Приграничные регионы 14 марта также подверглись обстрелам, особенно сильные прилеты были в Белгородской области. В Белгороде с разницей в несколько часов погибли два мирных жителя - мужчина и женщина. Одна из ракет попала точно в движущийся автомобиль на въезде в город, проезжающие сумели заснять горящую машину, видео широко распространилось в соцсетях.

«Мамочка, вот передо мной, только что, машина взорвалась!», - эмоционально прокомментировал увиденное водитель трактора, заснявший прилет.

При ударе по авто на въезде в Белгород погиб 48-летний сотрудник налоговой Валерий Б. По данным Shot, в машине он ехал на работу, а за ним - во втором авто - ехала его жена с сыном, они успели затормозить и не пострадали.

Машина второй жертвы обстрела - женщины - в результате взрыва улетела в кювет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Девять человек в результате обстрела Белгорода получили ранения.

Мэр города Валентин Демидов сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждено 25 автомобилей и 11 домов.

В Пригородней Слободке Курской области в результате обстрелов произошло возгорание на одном из объектов инфраструктуры, сообщил губернатор Старовойт.

Одно домовладение было повреждено и частично нарушено энергоснабжение в селе Хинель Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Из сообщений Минобороны РФ следует, что средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области 12 БПЛА, над Курской - три. Над Белгородской областью также были уничтожены восемь реактивных снарядов.

Атака на Запорожскую АЭС

Удару подверглась и территория Запорожской АЭС. Пресс-служба станции сообщила, что военнослужащие Украины сбросили с дрона безоболочное взрывное устройство в пяти метрах от забора, за которым размещены емкости с дизельным топливом Запорожской АЭС.

"Если бы попали в баки - это могло бы привести к печальным последствиям», - говорится в сообщении. Жертв и разрушений в результате атаки нет.

К посту в Telegram-канале Запорожской АЭС прикреплено видео с комментариями директора ЗАЭС Юрия Черничука.

«Чем эта территория примечательна, - говорит Черничук, стоя у небольшой воронки, оставшейся после взрыва. - За моей спиной находится базисный склад дизельного топлива, которое применяется в том числе и для работы наших аварийных дизель-генераторов. Весьма чувствительная локация. Разрушение этих баков и утечка топлива может привести, помимо пожара, к значительному сокращению запасов дизельного топлива. Соответственно, аварийная готовность будет снижена на порядок».

Черничук сказал, что на станции склонны рассматривать атаку как предупреждение: «Смотрите, мы вам тут устроим кузькину мать в случае чего».

Алексей Пермяков