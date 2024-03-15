"Придется договариваться". В Евросоюзе призвали Киев трезво оценить будущее (Politico, США)

Politico: в Европе понимают, что однажды придется начать переговоры с Россией

Предположение папы римского о том, что Украина должна поднять белый флаг, стало крайне нежелательной темой для союзников Киева, пишет Politico. Но час переговоров все равно придет — в этом убеждены многие высокопоставленные европейские чиновники. Пока что, впрочем, они могут говорить об этом лишь анонимно.

Перед началом российской военной операции на Украине многие европейские лидеры зарывали головы в песок и отказывались признавать надвигающуюся угрозу вооруженного конфликта. Сейчас, когда этот конфликт разменял уже третий год, они не отваживаются говорить о мире.

И когда папа римский Франциск 9 марта высказал мысль о том, что необходимы переговоры, поскольку Украина не сумела изгнать российские войска со своей территории, он поднял вопрос, который почти никто в европейских центрах власти не желал обсуждать. Кроме того, его предложение прозвучало в крайне болезненный для Киева момент конфликта.

Пожалуй, Украина сегодня в самом отчаянном и бедственном положении, чем когда-либо. Долгожданное прошлогоднее контрнаступление не привело к решительному прорыву, а Россия продвигается вперед, добиваясь все новых успехов на поле боя. Между тем перспективы западной поддержки, прежде всего американской, вдруг стали крайне неопределенными.

Бывший президент Дональд Трамп, предъявив свои претензии на Белый дом, довольно уверенно идет к новому президентскому сроку, а у европейских стран заканчиваются боеприпасы. В таких обстоятельствах папа римский задал вопрос, который наверняка будут неоднократно повторять многие в предстоящие месяцы: не настало ли время серьезно подумать о переговорах с Владимиром Путиным?

Такой вопрос, даже заданный неофициально и в частном порядке, вызвал страх и ужас у многих западных чиновников, у которых POLITICO взял интервью для написания этой статьи.

"Некоторые страны Центральной Европы очень эмоционально отреагировали на идею проведения мирной конференции, — объяснил один чиновник из ЕС. — Они все еще боятся, что станут следующими, если мы пойдем на уступки Путину".

По мнению украинцев, мирные переговоры просто немыслимы, пока Путин находится у власти.

Другой высокопоставленный европейский чиновник отметил, что Россия не будет считать мирное соглашение с Украиной окончательным. "Путин нападал на Украину три раза за последние 10 лет. Нет оснований верить, что поскольку мы отдали ему Крым, Донбасс, Херсон или что-то там еще, он откажется от всех своих планов по взятию Киева" (Россия не осуществляла нападений на Украину; присоединение к ней Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей произошло в результате свободного волеизъявления жителей этих территорий — прим. ИноСМИ).

Никаких запретов

Этот вооруженный конфликт, в ходе которого погибло свыше 30 000 украинских военных и 10 000 мирных жителей, также радикально изменил ситуацию в области европейской безопасности. После начала российской военной операции в феврале 2022 года Швеция и Финляндия вступили в НАТО, а страны Евросоюза укрепляют свою оборону, увеличивая расходы на нее и расширяя сотрудничество между собой.

Но Украина и ее союзники в Европе знают, что их усилия обречены на провал, если не будет главного: поддержки со стороны США. В отличие от Европы и Британии, в Вашингтоне тема переговоров не находится под запретом.

Американские официальные лица настаивают, что без Украины они не вступят ни в какие переговоры. Однако Трамп, который, согласно данным опросов, сегодня немного опережает президента Джо Байдена, говорит, что остановит боевые действия за 24 часа. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан утверждает, что Трамп прекратит финансирование Украины сразу, как только придет к власти.

Республиканцы в конгрессе отказываются утверждать новый пакет помощи для Украины, а результаты некоторых опросов общественного мнения показывают, что большинство сторонников Трампа выступает против дальнейшей помощи Киеву.

Правительство Британии, которая традиционно является ближайшей военной союзницей Америки, отказывается от самой идеи переговоров с Путиным. Несмотря на то, что к власти в Вашингтоне может вернуться Трамп, британские официальные лица заявляют, что они даже не обсуждают возможность мирных переговоров.

Один высокопоставленный чиновник из команды премьер-министра Риши Сунака говорит, что задача Британии и Европы на этот год — усилить поддержку Украины и показать Трампу и его республиканским сторонникам, что в этом вооруженном конфликте Запад может одержать победу.

Руководство Германии и Франции точно так же не желает садиться за стол переговоров с Путиным. Западноевропейские дипломаты даже не разрабатывают запасного плана на случай отказа Америки от поддержки Украины — опасаясь, что если они начнут делать это, то подобный отказ случится с большей вероятностью.

Один европейский дипломат сказал, что, несмотря на бюджетные ограничения, "Европе нужно удвоить усилия". По его словам, это будет "не только политический сигнал для Путина ... это будет также сигналом к началу дебатов в американском конгрессе о помощи Украине". Он же объясняет: "Мы видим, какое сопротивление оказывает Трамп и прочие лидеры республиканцев. В настоящее время это самый серьезный вызов, с которым мы сталкиваемся".

Без американской поддержки Европа не сможет обеспечить Украину деньгами и необходимой боевой техникой, заявил этот дипломат. "Было бы весьма предусмотрительно не подавать такие сигналы и не создавать впечатление, что Европа может обойтись без США. Это определенно не так, и нам нужно, чтобы республиканцы пересмотрели свою позицию и продвинулись вперед в вопросе помощи Украине".

Никаких сомнений

Португальский премьер-министр Антониу Кошта заявил, что ЕС не может себе позволить даже малейший признак слабости в поддержке Украины. "Мир — наша общая цель, — заявил Кошта изданию POLITICO во время интервью. — Но только Украина может решать, когда проводить мирную конференцию".

Он добавил: "Долг Евросоюза также в том, чтобы показать, что он полностью на стороне Украины, и что не может быть ни малейших сомнений в нашей преданности".

Президент Франции Эммануэль Макрон в последние недели ужесточил свою позицию по отношению к России. Он призвал союзников "не быть трусами" и предупредил, что не исключает в случае необходимости отправку сухопутных войск на борьбу с русскими.

По словам Бенджамина Хаддада (Benjamin Haddad) из партии Макрона "Возрождение", в Париже не стремятся к переговорам. "Нам нужно восстановить превосходство, прежде чем мы приступим к урегулированию, — сказал он. — Я не верю, что Путин сядет за стол и станет в духе доброй воли вести переговоры. Сейчас ход событий складывается в его пользу, он побеждает на поле боя, да и Трамп идет на выборы с обоснованной уверенностью".

На публике Путин утверждает, что он открыт для переговоров, чтобы положить конец военной "трагедии". В ноябре на саммите двадцатки он выступил с предложением о прекращении огня, а в январе заявил американцу Такеру Карлсону, что готов к диалогу. Как сообщает агентство Reuters, российские представители неофициально обращались к высокопоставленным чиновникам из американской администрации с просьбой о посредничестве на переговорах о перемирии, однако получили отказ (подобные утверждения западной прессы не подтверждены официально российским Министерством обороны — прим. ИноСМИ).

По правде говоря, противоборствующие стороны невероятно далеки друг от друга. Киев хочет вернуть все территории, которые он считает незаконно аннексированными и оккупированными российскими войсками с 2014 года, а также получить от Москвы возмещение убытков. Кремль, между тем, наотрез отказывается возвращать те четыре украинских региона, которые он частично взял под свой контроль в 2022 году. Напротив, Москва требует, чтобы Украина разоружилась, отказалась от попыток вступить в ЕС и НАТО и вернулась в сферу российского влияния.

Неофициально некоторые представители европейских правительств признают, что со временем начать переговоры с Россией все-таки придется.

Европейский чиновник, чьи слова цитировались выше, назвал идею мирных переговоров "запретной" для тех стран, которые боятся, что станут следующей мишенью для Путина. Но в итоге эти по-ястребиному настроенные страны могут разочароваться.

"Нужно быть реалистами, — сказал собеседник издания. — В какой-то момент нам придется начать переговоры о мире и может быть, даже об отказе от некоторых территорий".

Авторы: Барбара Моэнс (Barbara Moens), Стюарт Лау (Stuart Lau), Сэм Блюэтт (Sam Blewett), Айтор Эрнандес-моралес (Aitor Hernández-morales), Клеа Колкатт (Clea Caulcutt), Вероника Мелкозерова (Veronika Melkozerova).

Свои материалы для статьи предоставили Дэн Блум (Dan Bloom), Эмилио Касаличчио (Emilio Casalicchio) и Тим Росс (Tim Ross).