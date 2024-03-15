Лавров заявил, что Запад фактически уже ведет войну против России

Министр иностранных дел РФ отметил, что

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Запад в настоящее время де-факто ведет войну против России на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью для телеканала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

"Уже ее ведут", - прокомментировал он замечание ведущего, что Запад, судя по последним действиям, объявил РФ войну. Отвечая на вопрос о неизбежности прямого столкновения с НАТО, министр сказал, что не знает о планах альянса. "Но, судя по всему, они будут хитрить, либо как немцы: "мы дистанционно будем направлять смертоносное оружие против российских городов", либо будут говорить, что это, мол, просто инструкторы, которые сидят и смотрят, что делают украинцы", - добавил Лавров.

По словам главы МИД РФ, сейчас с Западом происходит остервенение из-за того, что его планы расстраиваются. "Чем хуже дела на фронте, тем более остервенело Запад начинает высказываться: мол, не имеем права позволить Украине проиграть, а России позволить победить", - пояснил он.

Министр обратил внимание, что президент Франции Эмманюэль Макрон еще за пару недель до того, как сделал публичное заявление о возможности отправки военных на Украину, "уговаривал натовцев" по этой теме. "Они ему сказали, что считают это плохой идеей. Тем не менее, он это произнес. Потом его поправлял и переправлял министр иностранных дел Франции [Стефан Сежурне]. В итоге президент Франции сказал, что они, дескать, пока еще до конца не определились, но ничего исключать нельзя, это остается его позицией, и они будут думать о том, что еще нужно сделать, чтобы помочь Украине, в том числе в плане направления своих войск на украинскую территорию", - заключил глава российского дипведомства.