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ТАСС

Литва готова производить БПЛА с китайскими комплектующими для Украины

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Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном
Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Министр обороны республики Арвидас Анушаускас отметил, что такой вариант может быть лишь временной мерой

ВИЛЬНЮС, 14 марта. /ТАСС/. Литва готова производить для Украины боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с использованием комплектующих китайского производства. Об этом заявил журналистам министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

"Возможности для производства боевых беспилотников с использованием китайских деталей для передачи Украине у нас есть, но для этого необходимы поправки в правой базе", - сказал он.

При этом министр считает такой вариант лишь временной мерой. "Какое-то время мы можем допустить это исключение [для китайских комплектующих], потому что самостоятельно потребности Украины нам удовлетворить сложно. Но на постоянной основе так быть не должно, потому что дешевые китайские детали будут тормозить развитие национального производства дронов", - отметил Анушаускас. 

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Страны
Литва
Украина
Проекты
БПЛА
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