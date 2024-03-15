Литва готова производить БПЛА с китайскими комплектующими для Украины

Министр обороны республики Арвидас Анушаускас отметил, что такой вариант может быть лишь временной мерой

ВИЛЬНЮС, 14 марта. /ТАСС/. Литва готова производить для Украины боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с использованием комплектующих китайского производства. Об этом заявил журналистам министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

"Возможности для производства боевых беспилотников с использованием китайских деталей для передачи Украине у нас есть, но для этого необходимы поправки в правой базе", - сказал он.

При этом министр считает такой вариант лишь временной мерой. "Какое-то время мы можем допустить это исключение [для китайских комплектующих], потому что самостоятельно потребности Украины нам удовлетворить сложно. Но на постоянной основе так быть не должно, потому что дешевые китайские детали будут тормозить развитие национального производства дронов", - отметил Анушаускас.