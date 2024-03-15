В России рассказали об украинских «дронах на веревочках»

Командир Флай: ВСУ начали применять управляемые по проводам дроны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять управляемые по проводной оптоволоконной линии связи дроны, которые неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Особенности этих беспилотников назвал командир взвода беспилотных летательных аппаратов с позывным Флай в беседе с MK.RU.

Отмечается, что камеры «дронов на веревочках» позволяют получать кадры хорошего качества без задержек. Также им не страшны помехи. По словам командира, системы РЭБ не могут воздействовать на такие аппараты. Также невозможно определить место запуска аппарата по излучению пульта оператора.

«При применении противником таких беспилотных летательных аппаратов основной упор у нас должен быть сделан на поражение их стрелковыми средствами. Воздействовать на сам канал управления не представляется возможным, так как физически его обнаружить практически невозможно», — рассказал Флай.

Он отметил, что недостатком таких дронов стала ограниченная дальность. Также их сложно использовать при наличии естественных или искусственных преград, которые могут разорвать провод. Флай подчеркнул, что проводные дроны необходимо запускать с господствующей высоты, поэтому при их появлении стоит обращать внимание на возвышения.

В феврале стало известно, что российские военные захватили редкие образцы новых дронов-камикадзе ВСУ и навесного оборудования для беспилотников. Характеристики аппаратов изучают, чтобы выработать более эффективные методы противодействия.