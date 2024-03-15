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ТАСС

Rheinmetall намерен увеличить производство артиллерийских боеприпасов в 10 раз

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Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы
Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы.
Источник изображения: Rheinmetall AG

Концерн планирует выпускать примерно 700 тыс. снарядов в год

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Концерн Rheinmetall планирует нарастить производство артиллерийских боеприпасов в де10 сять раз. К концу 2024 года, как сообщил глава компании Армин Паппергер, Rheinmetall планирует выпускать примерно 700 тыс. снарядов в год.

До конфликта на Украине концерн продавал порядка 70 тыс. снарядов в год, но сейчас спрос резко возрос, отметил Паппергер. "Мы планируем выпустить порядка 700 тыс. снарядов", - подчеркнул он. Так продолжаться не должно - с появлением нового производственного предприятия в Унтерлюссе в Нижней Саксонии и двух запланированных заводов на Украине и Литве, эта цифра, по его словам, как ожидается, вырастет до 1,1 млн к 2027 году.

Отвечая на вопрос об объеме поставок на Украину, Паппергер ответил, что "несколько сотен тысяч снарядов от Rheinmetall пойдут на Украину". Rheinmetall, вероятно, вскоре объявит о новом крупном заказе от правительства ФРГ в сфере производства крупнокалиберных боеприпасов. "ФРГ хочет предоставить Rheinmetall рамочный контракт на поставку 2,2 млн артиллерийских боеприпасов", - указал он. Срок поставки запланирован на 10 лет.

Ранее Rheinmetall сообщил, что его оборот вырос в 2023 году на 12%, до 7,1 млрд евро. На 2024 год концерн прогнозирует, что заметный рост оборота и прибыли с учетом ситуации с безопасностью продолжится. Прогнозируемый объем продаж, как ожидается, впервые достигнет 10 млрд евро. Чистая прибыль Rheinmetall выросла на 9%, до 0,6 млрд евро.

Rheinmetall - крупнейший оборонный концерн Германии. По количеству произведенных военных автомобилей и боеприпасов Rheinmetall относят к трем крупнейшим концернам Запада. С начала спецоперации России на Украине курс акций компании вырос более чем в два раза. В частности, она является поставщиком военной техники Киеву. Спектр поставок на Украину варьируется от средств ПВО до танков и БТР и боеприпасов к ним, от военных грузовиков и сенсоров до мобильных полевых госпиталей. 

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Страны
Германия
Литва
Россия
Украина
Компании
Rheinmetall
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