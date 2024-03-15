Bitcoin, Tether, Ethereum, Litecoin, Solana, Monero и прочая крипта – это валюта, представленная в виртуальной или цифровой форме. Транзакции в ней защищены специальным шифрованием (криптографией), а для выпуска монет применяется децентрализованная система. На сегодня криптовалюта используется в различных сферах, включая лицензионное онлайн-казино, посетители которого имеют возможность играть в мелбет слоты на биткоин после регистрации на официальном сайте.
Криптовалюта для чайника
Крипта – это инструмент платежа, существующий только в интернете. Платежное средство не имеет бумажного выражения и никаким образом не зависит от государства. По этой причине финансовые операции в криптовалюте осуществляются без посреднических услуг, то есть банки не участвуют в обмене.
В этой системе все пользователи имеют равные права. Любой участник, в какой бы точке земного шара он ни находился, может перевести, рассчитаться, получить или вывести цифровые деньги. Все существующие платежи записываются и сохраняются в онлайн базе. Информация по ним размещается в публичном реестре.
Эта разновидность цифровой валюты получила свое название из-за способа защиты данных. Безопасность финансовых операций обеспечивается расширенным кодированием. Благодаря криптографии сохраняется целостность и конфиденциальность данных.
Виды криптовалют
На 2024 год насчитывается около 10 000 криптовалют. Наиболее популярен биткоин, появившийся в 2009 году. Первые цифровые деньги представлены Satoshi Nakamoto. Именно биткоин на сегодня чаще всего используется в мире в качестве инвестиций, в различных сделках, как средство для обмена.
Вторая по популярности монета – Ethereum. Платформа, позволяющая создавать децентрализованные сервисы, появилась в 2015 году. В разработке виртуальной машины участвовали Бутерин и Вуд.
При создании Litecoin использовался программный код Bitcoin, поэтому обе цифровые валюты очень похожи. Однако ЛТК выигрывает у BTC, предлагая следующие преимущества:
- небольшие комиссии;
- высокая скорость майнинга;
- быстрые переводы;
- больше транзакций.
По мнению криптоброкеров, фаворитом 2024 года является Solana. У монеты отличные перспективы, поэтому блокчейн третьего поколения вызывает большой интерес в последнее время.