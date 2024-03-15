Медийные планы: почему активизировались украинские диверсанты

Основная цель атак диверсантов ВСУ на территорию России — помешать процессу выборов президента, считают эксперты

Устроить информационную провокацию накануне выборов в России — такова истинная цель попыток прорыва украинских диверсантов в приграничных районах Белгородской и Курской областей, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Армия и силовые структуры РФ были готовы к этим нападениям: боевики теряют людей и технику, по ним наносятся авиационные и артиллерийские удары. Только за один день в Белгородской области уничтожено почти двести солдат ВСУ, пять танков и десять бронированных машин, поставленных Киеву западными сообщниками.

Не позволили и не позволят

Украинские боевики 14 марта попытались прорваться через границу на российскую территорию. Как сообщили в Минобороны РФ, в районе населенного пункта Сподарюшино в Белгородской области диверсанты ВСУ были отброшены «упреждающими действиями» наших подразделений.

— В результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 195 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения, — рассказали в ведомстве.

Позднее в подтверждение этой информации Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники диверсантов и артиллерийских ударов по ним.

Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Нехотеевка, 12 марта 2024 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Одновременно украинские формирования пытались проникнуть на российскую территорию в районе поселка Тёткино в Курской области. В Росгвардии сообщили, что бойцы ведомства приняли участие в отражении нападения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

— Украинские террористы не оставляют попыток войти своими ДРГ на нашу территорию. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не позволили и не позволят им этого сделать, — подчеркнул глава региона Роман Старовойт.

— Это как сообщающиеся сосуды — чем хуже обстановка на фронте, тем больше активизируются вражеские ДРГ, — отметил в беседе с «Известиями» первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. — Цель одна — запугать население, устроить информационный повод накануне президентских выборов. Которых, кстати, Украина уже лишена — Зеленский же их вовсе отменил. При этом украинское командование совершенно не интересует, что своих бойцов они теряют сотнями. Медийный эффект важнее.

«На фронте дела у них адовые»

Боевики добиваются одного — повлиять на ход президентских выборов хотя бы в одном регионе России. В данном случае — в Белгородской области, считает военный эксперт Геннадий Алехин.

Члены избирательной комиссии на выездном голосовании в первый день досрочного голосования на выборах президента РФ в поселке Дубовое Белгородской области, 11 марта 2024 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец

— С точки зрения военных и оперативно-тактических вопросов — это авантюра чистейшей воды, — сказал он «Известиям». — Ну сколько их там «прорывается»? В лучшем случае рота, которая разделяется на группы по 10-15 человек и пытается атаковать некоторые участки, чтобы зайти в какой-то ближайший населенный пункт, вывесить там флаг и поставить на камеру какого-нибудь идиота.

По его словам, костяк этих диверсионных групп составляют представители украинской разведки, националистических формирований и наемники.

— Сегодня они пытались прорваться в Грайворонском районе. Одновременно велся массированный обстрел Белгорода — и РСЗО использовали, и оперативно-тактическую ракету «Точка-У», — рассказал Геннадий Алехин. — Их задача — закошмарить мирное население, чтобы они не приняли участие в завтрашнем первом дне голосования. Вот главная задача ВСУ.

Украина продолжит скатываться в диверсии и террор, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Боевое дежурство системы ПВО «Панцирь» в Белгородской области Источник изображения: Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

— Применение беспилотников — тоже акты диверсии, — подчеркнул он. — А в силу того, что на фронтах специальной военной операции после Авдеевки дела у них адовые, то, конечно, они будут пытаться что-то изобразить, захватить какую-то улицу, дом лесника или что-то еще, водрузить свой флаг и заявить, что они зашли на территорию «агрессора», как они говорят.

Чтобы пресечь дальнейшие попытки террористов нападать на российскую территорию, необходимо создать полосы безопасности в Сумской и Черниговской областях и отбросить боевиков на десятки километров, считает эксперт.

— Сорвать выборы в России им не удастся. Не тот у нас народ, который прогибается после таких вот угроз. Все будет нормально. Еще больших потерь врагу и нацистам не избежать. Удары соответственные уже наносятся и будут наноситься впредь, — заключил Василий Дандыкин.

Удары на подходе

Попытки украинских формирований прорваться через границу на российскую территорию начались в ночь на 12 марта. Вылазке террористов предшествовал артобстрел и массированная атака БПЛА на российские регионы.

Вооруженные силы РФ совместно с подразделениями погранслужбы ФСБ России сорвали эти попытки. Как отметили в Министерстве обороны, противник не успел перейти через границу — удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией по нему были нанесены еще на подходе.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Позднее российские подразделения отбили несколько атак ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе поселка Тёткино Курской области. В итоге в тот день террористические формирования Украины потеряли 234 боевика, семь танков и три БМП Bradley, сообщили в военном ведомстве.

13 марта президент Владимир Путин заявил, что атаками на российские регионы боевики пытаются помешать нормальному проведению выборов.

— Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан, — отметил глава государства. По его словам, Киев пытается добиться информационного эффекта.

Попытки украинского режима атаковать российские регионы происходят из-за неудач на фронте, резюмировал российский лидер.

Роман Крецул

Владимир Матвеев

Василиса Ясенева