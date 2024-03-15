Швеция поддержит Чехию в обеспечении Украины снарядами, выделив на это €30 млн

Финансирование осуществляется в рамках 15-го пакета поддержки, который находится на рассмотрении в парламенте

СТОКГОЛЬМ, 14 марта. /ТАСС/. Швеция поддерживает инициативу Чехии по обеспечению Украины артиллерийскими снарядами и готова выделить на эти цели €30 млн. Правительство страны постановило поручить управлению материального обеспечения Минобороны провести переговоры и заключить такое соглашение с соответствующими ведомствами Чехии, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

"Потребность Украины в боеприпасах велика, особенно в артиллерийских. Чехия определила возможности закупки большого количества боеприпасов на мировом рынке для передачи Украине. Правительство хочет поддержать Чехию в этом деле", - приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Финансирование осуществляется в рамках 15-го пакета поддержки, который находится на рассмотрении в парламенте.

Всего с февраля 2022 года Швеция выделила на помощь Украине примерно 37 млрд крон ($3,58 млрд).