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ТАСС

Швеция поддержит Чехию в обеспечении Украины снарядами, выделив на это €30 млн

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Флаг Швеции
Флаг Швеции.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Christian Holmér

Финансирование осуществляется в рамках 15-го пакета поддержки, который находится на рассмотрении в парламенте

СТОКГОЛЬМ, 14 марта. /ТАСС/. Швеция поддерживает инициативу Чехии по обеспечению Украины артиллерийскими снарядами и готова выделить на эти цели €30 млн. Правительство страны постановило поручить управлению материального обеспечения Минобороны провести переговоры и заключить такое соглашение с соответствующими ведомствами Чехии, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

"Потребность Украины в боеприпасах велика, особенно в артиллерийских. Чехия определила возможности закупки большого количества боеприпасов на мировом рынке для передачи Украине. Правительство хочет поддержать Чехию в этом деле", - приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Финансирование осуществляется в рамках 15-го пакета поддержки, который находится на рассмотрении в парламенте.

Всего с февраля 2022 года Швеция выделила на помощь Украине примерно 37 млрд крон ($3,58 млрд). 

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Страны
Украина
Чехия
Швеция
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