Мантуров: новый нацпроект будет направлен на укрепление суверенитета космической связи

Основными направлениями проекта также являются разработка и производство перспективных средств выведения, включая многоразовые ракеты-носители, создание транспортного модуля на основе ядерной энергоустановки и строительство перспективной Российской орбитальной станции

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Новый национальный проект, который разрабатывается в России, будет направлен на укрепление суверенитета отечественной космической связи. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Для цифровизации всех этапов жизненного цикла промышленной продукции крайне важно развитие телекоммуникационных услуг. Они сейчас активно смещаются в космос. Чтобы укреплять наш суверенитет в этой сфере, по вашему поручению формируется новый национальный проект", - сказал Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

Основными направлениями проекта также являются разработка и производство перспективных средств выведения, включая многоразовые ракеты-носители, создание транспортного модуля на основе ядерной энергоустановки (ядерного буксира) и строительство перспективной Российской орбитальной станции.