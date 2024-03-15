Войти
ТАСС

Мантуров: новый нацпроект будет направлен на укрепление суверенитета космической связи

1032
0
0
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Источник изображения: Егор Алеев/ ТАСС

Основными направлениями проекта также являются разработка и производство перспективных средств выведения, включая многоразовые ракеты-носители, создание транспортного модуля на основе ядерной энергоустановки и строительство перспективной Российской орбитальной станции

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Новый национальный проект, который разрабатывается в России, будет направлен на укрепление суверенитета отечественной космической связи. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Для цифровизации всех этапов жизненного цикла промышленной продукции крайне важно развитие телекоммуникационных услуг. Они сейчас активно смещаются в космос. Чтобы укреплять наш суверенитет в этой сфере, по вашему поручению формируется новый национальный проект", - сказал Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

Основными направлениями проекта также являются разработка и производство перспективных средств выведения, включая многоразовые ракеты-носители, создание транспортного модуля на основе ядерной энергоустановки (ядерного буксира) и строительство перспективной Российской орбитальной станции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
01.04.2014
Слушай заводской гудок
21.10.2013
Ростех займется редкоземельными металлами в Якутии
31.07.2013
Авианосцы амбиций
21.06.2013
Гарантии в воздухе
21.06.2013
В Санкт-Петербурге прошло совещание о выполнении госпрограммы вооружения на 2011–2020 годы
23.05.2013
С завода на воду
18.05.2009
Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин провел совещание по вопросам развития судостроительной отрасли в Дальневосточном регионе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 07:34
О современном оборонительном и наступательном оружии
  • 19.03 04:55
  • 145
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 04:24
  • 1
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 19.03 03:01
  • 54
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 18.03 21:08
  • 3
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 18.03 19:22
  • 268
Космонавтика Илона Маска
  • 18.03 19:15
  • 8
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.03 18:31
  • 28
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 18.03 18:05
  • 1
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
  • 17.03 14:05
  • 3
Боррель: словами о "белом флаге" Папа Римский "залез в сад", куда его не звали
  • 17.03 13:37
  • 3
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 17.03 12:04
  • 453
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.03 20:46
  • 8
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 16.03 19:11
  • 3
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 16.03 13:50
  • 24
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения