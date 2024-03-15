Войти
Lenta.ru

Стало известно о будущем российской спутниковой группировки

1089
0
0
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости.

Sitronics Group: группировка России не ограничится двумя тысячами спутников

В будущем спутниковая группировка России не ограничится двумя тысячами аппаратов. Об этом РИА Новости стало известно от президента Sitronics Group Николая Пожидаева.

По его мнению, в 2030 году Россия на околоземной орбите будет располагать более чем 1700 спутниками. «Я думаю, что цифры по количеству спутников еще будут пересмотрены в сторону увеличения, так как в России раньше не было рынка космических сервисов и данных, клиенты только приходят к пониманию, зачем они нужны, и что можно делать со спутниковыми данными», — заявил руководитель.

По его словам, в 2023 году компания выпустила более 100 спутников и планирует наращивание производства. Пожидаев уверен, что ежегодно российские производители космических аппаратов способны выпускать от 500 спутников.

В феврале в ходе пленарной сессии Дня промышленности в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что сотрудничество государства и частных компаний может «реально сдвинуть ситуацию к 2030 году» с российской спутниковой группировкой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
25.06.2012
Рогозин сохранил за собой кресло главы ВПК при кабмине
28.11.2011
Определены кандидаты, которые будут представлять интересы государства в советах директоров ряда крупных компаний ОПК
15.06.2011
ОАО "Авиапром" наращивает вклад в модернизацию и развитие авиационной промышленности России
01.09.2009
ГЛОНАСС становится реальным конкурентом GPS
05.03.2009
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РКК "ЭНЕРГИЯ"
09.02.2009
Комментарий заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрия Борисова о ходе реализации программы ГЛОНАСС
09.02.2009
Программа ГЛОНАСС - локомотив для развития высокотехнологичного сектора
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 07:34
О современном оборонительном и наступательном оружии
  • 19.03 04:55
  • 145
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 04:24
  • 1
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 19.03 03:01
  • 54
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 18.03 21:08
  • 3
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 18.03 19:22
  • 268
Космонавтика Илона Маска
  • 18.03 19:15
  • 8
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.03 18:31
  • 28
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 18.03 18:05
  • 1
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
  • 17.03 14:05
  • 3
Боррель: словами о "белом флаге" Папа Римский "залез в сад", куда его не звали
  • 17.03 13:37
  • 3
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 17.03 12:04
  • 453
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.03 20:46
  • 8
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 16.03 19:11
  • 3
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 16.03 13:50
  • 24
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения