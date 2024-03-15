Путин: финансированию создания ядерной энергоустановки в космосе должно быть уделено особое внимание

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что созданию ядерной энергетической установки в космосе должно быть обеспечено финансирование и этой теме следует уделить особое внимание.

"Вы сейчас упомянули о некоторых направлениях, в которых у нас есть хорошие компетенции и, больше того, даже есть такие заделы, которыми мы можем гордиться, на которые мы можем рассчитывать в будущем. Например, ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули, для работы в космосе", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

И добавил: "Финансировать нужно вовремя".