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Интерфакс-АВН

Путин: финансированию создания ядерной энергоустановки в космосе должно быть уделено особое внимание

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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что созданию ядерной энергетической установки в космосе должно быть обеспечено финансирование и этой теме следует уделить особое внимание.

"Вы сейчас упомянули о некоторых направлениях, в которых у нас есть хорошие компетенции и, больше того, даже есть такие заделы, которыми мы можем гордиться, на которые мы можем рассчитывать в будущем. Например, ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули, для работы в космосе", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

И добавил: "Финансировать нужно вовремя".

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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