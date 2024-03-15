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США разрешили Starlink работать в миллиметровом диапазоне волн

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Фото: Omar Marques / Globallookpress.com
Фото: Omar Marques / Globallookpress.com.

США разрешила спутникам Starlink работать в миллиметровом диапазоне волн

Федеральная комиссия по связи США разрешила компании SpaceX на спутниках второго поколения Starlink и наземных шлюзах наряду с сантиметровыми длинами волн (Ka- и Ku-диапазоны) использовать миллиметровые (E-диапазон). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Теперь при передаче сигнала из космоса на Землю системы Starlink второго поколения, в частности, до 7 500 соответствующих спутников, могут работать на частотах 71-76 гигагерц, а в обратном направлении — на частотах 81-86 гигагерц.

Американский регулятор уверен, что расширение диапазона электромагнитного спектра, в котором работает Starlink, не нанесет ущерба другим космическим операциям. Тем не менее разрешение регулятора содержит ряд предписаний, которые следует выполнить SpaceX в случае, если другой спутниковый оператор будет использовать те же частоты.

Согласно информации SpaceX, использование E-диапазона позволит космическим аппаратам Starlink второго поколения обеспечить примерно в четыре раза большую пропускную способность, чем спутникам первого поколения.

В феврале компания заявила, что запланировала свести с орбиты около 100 старых спутников Starlink. Прекратят работу космические аппараты ранних версий с конструктивными недостатками, которые могут привести к невозможности маневрирования спутников на орбите.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
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