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ТАСС

Болгария отправила эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами на Украину

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БТР-60
БТР-60.
Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Болгарии в отставке Тодор Тагарев сообщил, что расходы по отправке партии БТР превысили 170 тыс. левов

СОФИЯ, 14 марта. /ТАСС/. Первый эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами отправлен на Украину, об этом на пресс-конференции сообщил министр обороны Болгарии в отставке Тодор Тагарев. Он сообщил, что расходы по отправке партии БТР превысили 170 тыс. левов (около €85 тыс.).

"Первый эшелон из 30 вагонов был отправлен 7 марта. В операции участвовало 240 военнослужащих. Расходы превысили 170 тыс. левов", - сказал Тагарев, которого цитирует Болгарское национальное телевидение.

В декабре 2023 года правящее большинство отклонило вето президента на поставку техники, таким образом украинской стороне должна быть предоставлена бронированная транспортная техника с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует, - всего около 100 БТР, а также запасные части. Точная номенклатура поставки засекречена.

В феврале 2024 года портал Euractiv сообщал, что Болгария задерживает поставку 100 БТР Украине, так как Минобороны страны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы. 

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Страны
Болгария
Украина
Проекты
NATO
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