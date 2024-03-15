ВМС Нидерландов получат французские НАПЛ класса "Барракуда"

ЦАМТО, 14 марта. Французская компания Naval Group с версией НАПЛ "Блэк Сворд" (Black Sword) проекта "Барракуда" (Barracuda) выбрана предпочтительным кандидатом в рамках программы замены четырех ДЭПЛ класса "Валрус" (Walrus) ВМС Нидерландов.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на различные европейские и американские издания, которые, в свою очередь, ссылаются на связанные с программой анонимные источники, о победе Naval Group в голландском тендере официально будет объявлено в ближайшее время. Утверждается, что послы трех конкурирующих стран, Франции, Германии и Швеции, уже проинформированы об этом решении.

По словам одного из источников, основными преимуществами, благодаря которым голландские власти выбрали французский проект, стало наилучшее соотношение цены и качества, а также возможность быстрой реализации программы строительства НАПЛ.

Особо отмечается, что если победа французской Naval Group будет подтверждена, то это в какой-то степени компенсирует Парижу потери, понесенные Францией в 2021 году, когда Великобритания и США "вырвали" уже достигнутое соглашение с Австралией по поставке 12 подводных лодок на сумму более 31 млрд. евро. Предложенные Австралии подлодки также были основаны на проекте "Барракуда".

Как уже сообщал ЦАМТО, Минобороны Нидерландов 28 июля 2023 года объявило о получении ответов на запрос о предложениях на строительство четырех НАПЛ от трех судостроительных компаний. В их числе: Naval Group, Saab Kockums и ThyssenKrupp Marine Systems (прим.ЦАМТО: Минобороны Нидерландов в декабре 2019 года сократило количество компаний-претендентов, исключив из числа участников конкурса испанскую Navantia). Далее голландское оборонное ведомство приступило к процессу оценки и подготовки решения о присуждении заказа. Ожидалось, что процедура будет завершена в первом квартале 2024 года.

Предприятия-кандидаты также представили свои предложения о промышленном сотрудничестве в Министерство экономики и климатической политики (т.н. "соглашение о промышленном сотрудничестве"). Целью подписания этого документа является укрепление оборонной промышленности и технологической базы Нидерландов. Данное предложение оценивалось Министерством экономики и климатической политики отдельно от оценки Министерства обороны.

Минобороны Нидерландов подчеркнуло важность привлечения к проекту голландского "кластера судостроения, включая малые и средние предприятия", поскольку задействование их в цепочке поставщиков позволит повысить компетентность голландских производителей в данной сфере.

Шведская Saab в своем пресс-релизе от 13 декабря 2019 года сообщила, что совместно с голландской Damen Shipyards разработала вариант на основе проектов перспективной шведской НАПЛ A26 и ранее поставленных ВМС Австралии ДЭПЛ класса "Коллинз".

Naval Group заключила соглашение о сотрудничестве с голландской компанией Royal IHC и представила вариант НАПЛ класса "Барракуда".

TKMS предлагала подлодку U212CD, которая уже находится в стадии разработки для оснащения ВМС Германии и Норвегии. В проект предполагалось привлечь голландские компании TNO, Marin и NLR.

По оценке Минобороны Нидерландов, подводные лодки являются одной из самых эффективных систем вооружения. Замена имеющихся ДЭПЛ станет крупнейшим проектом Минобороны на ближайшие годы. По оценке, с момента подписания контракта до принятия первых подлодок на вооружение пройдет около 10 лет. Оценочная стоимость программы составляет 2,5 млрд. евро (около 2,9 млрд. долл.).

В настоящее время ВМС Нидерландов эксплуатируют четыре ДЭПЛ класса "Валрус", принятые на вооружение в период с 1990 по 1994 гг. Со временем две подлодки будут сняты с вооружения для использования в качестве источника запчастей для оставшихся двух ДЭПЛ.

Новые подлодки предназначены для защиты торгового флота и боевых кораблей Нидерландов, морских линий сообщения, объектов морской инфраструктуры, обнаружения и уничтожения противника, высадки и эвакуации небольших групп ССО, а также ведения разведки.

Изначально Министерство обороны Нидерландов планировало определить победителя тендера к концу 2021 года, заключить контракт с одной из трех конкурирующих компаний в 2022 году и провести замену ДЭПЛ класса "Валрус" в 2028-2031 гг. Однако оценка предложений затянулась.