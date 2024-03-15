В работе двух китайских спутников возникли неполадки

Спутники, обозначенные как DOA и DOB, были запущены в 20:51 по пекинскому времени в среду с космодрома Сичан в провинции Сычуань с помощью ракеты-носителя Long March-2C и разгонного блока Yuanzheng-1 S

ПЕКИН, 14 марта. /ТАСС/. Неполадки выявлены в работе двух китайских спутников, запущенных в среду с космодрома Сичан в Юго-Западном Китае. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Центр по запуску спутников.

Спутники, обозначенные как DOA и DOB, были запущены в 20:51 по пекинскому времени в среду с космодрома Сичан в провинции Сычуань с помощью ракеты-носителя Long March-2C и разгонного блока Yuanzheng-1 S.

Первая и вторая ступени ракеты работали нормально, неисправность возникла в разгонном блоке, в результате чего спутники не смогли выйти на заданную орбиту, говорится в сообщении.

В настоящее время, отмечается в сообщении, предпринимаются усилия по утилизации спутников.