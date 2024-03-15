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Интерфакс-АВН

Rheinmetall в 2023г нарастил выручку до рекорда, прогнозирует его обновление в этом году

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Председатель германской группы Rheinmetall AG Армин Паппергер на фоне опытного образца танка Rheinmetall KF51 Panther
Председатель германской группы Rheinmetall AG Армин Паппергер на фоне опытного образца танка Rheinmetall KF51 Panther.
Источник изображения: DPA

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Германский оборонный концерн Rheinmetall AG, крупнейший в мире производитель артиллерийских боеприпасов, в 2023 году нарастил выручку на 12%, скорректированную EBIT - на 19%, при этом оба показателя обновили рекорды.

Как отмечается в пресс-релизе компании, выручка в прошлом году составила 7,176 млрд евро, EBIT без учета разовых факторов (операционная прибыль) - 918 млн евро.

Портфель заказов также установил новый исторический максимум, увеличившись на 44% - до 38,3 млрд евро.

Чистая прибыль выросла до 535 млн евро с 474 млн евро годом ранее.

В этом году Rheinmetall ожидает роста выручки примерно до 10 млрд евро.

"Началось новое десятилетие в истории политики в области безопасности, - заявил глава компании Армин Паппергер, чьи слова приводятся в пресс-релизе. - В этой ситуации мы в Rheinmetall благодарны за возможность внести решительный вклад в восстановление обороноспособности нашей страны. Мы не жалеем себя, чтобы выполнить эту задачу национального значения. Мы активно инвестируем, строим новые заводы и серьезно расширяем штат".

Совет директоров компании будет рекомендовать повышение годовых дивидендов до 5,7 евро с 4,3 евро на акцию.

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Страны
Германия
Россия
Компании
Rheinmetall
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