Le Monde: Макрон рассматривает отправку войск на Украину на фоне "слабости" ВСУ

По данным газеты, отправка военных обсуждалась в обстановке строжайшей секретности французскими властями с 2023 года

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Франция обеспокоена "слабостью" ВСУ на фоне последних событий в украинском конфликте и рассматривает вариант отправки своих военных, но опасается эскалации. Об этом сообщает газета Le Monde.

По информации издания, отправка военных обсуждалась в обстановке строжайшей секретности французскими властями с 2023 года. В частности, этот вопрос затрагивался на заседании совета министров еще 12 июня 2023 года, после первых неудач ВСУ во время летнего контрнаступления на позиции ВС РФ. "В Париже обеспокоены слабостью украинских войск", - констатирует издание.

Газета также рассказывает об эпизоде, который произошел за несколько дней до сказанного 26 февраля заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что "ничего нельзя исключать" в контексте помощи Украине. 21 февраля в Елисейском дворце Макрон "с бокалом виски в руке" принимал поздравления после церемонии перенесения в Пантеон праха армянского участника французского движения Сопротивления Мисака Манушяна и затронул ситуацию на Украине: "В любом случае, в наступающем году мне придется отправить людей в Одессу".

Издание приводит слова начальника штаба Сухопутных войск Франции генерала Пьера Шилля, который пояснил, что слова Макрона о возможной отправке войск на Украину - это "прежде всего политическое и стратегическое послание" России о готовности к таким шагам. Задача военных в этой ситуации - "подготовить как можно больше вариантов, чтобы помочь президенту республики принять политические и военные решения", отметил военачальник.

Спорные заявления

В статье отмечается резкое изменение подхода президента Франции за время конфликта: от призывов "не унижать Россию" и постоянных телефонных звонков в Кремль до заявлений об отказе от ограничений в контексте помощи Украине. Один из анонимных собеседников агентства выразил мнение, что Макрон разочаровался после безуспешных дипломатических усилий и в конечном счете отказался от роли посредника. Отмечается, что его раздражает критика в адрес Парижа за недостаточную поддержку Киева, на фоне чего в Министерстве Вооруженных сил Франции даже опубликовали сводный список предоставленной помощи, что долгое время отказывались делать. Теперь в офисе французского лидера готовят новые меры, которые не приведут к эскалации.

Однако в Европе резкая смена курса Франции вызывает скорее недоумение. "Ваш президент выдвигает одну идею, а к тому времени, как мы реагируем, он предлагает три в противоположном направлении", - приводит газета слова премьер-министра Португалии Антониу Кошты. По данным Le Monde, публичное заявление Макрона о том, что он "ничего не исключает" в вопросе отправки военных на Украину "ошеломило" и союзников в США.

Внутренняя политическая борьба

Газета отмечает, что воинственная риторика президента продиктована в том числе и желанием набрать политические очки на предстоящих выборах в Европарламент, где главного конкурента - партию "Национальное объединение" - упрекают в чрезмерно лояльной к России позиции. А лидера партии Жордана Барделлу хотят поставить перед выбором: поддерживает он нынешние киевские власти или нет. "Но инициатива французского президента, которую плохо понимают на международном уровне, с трудом находит понимание и у французов, которые отвергают идею отправки войск в Одессу", - заключает Le Monde.

Согласно опросу социологической службы Elabe, опубликованному 14 марта, более половины французов (57%) считают, что президент Франции Эмманюэль Макрон поступил неправильно, выступив с идеей об отправке военных на Украину. Участники опроса полагают, что подобная риторика главы государства может привести к разногласиям между странами Запада и повышает уровень напряженности во франко-российских отношениях. 51% респондентов также выступили против выделения суммы в 3 млрд евро в рамках подписанного 16 февраля Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским соглашения о сотрудничестве в области безопасности.