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ТАСС

Столтенберг заявил, что НАТО предоставила 99% всей военной помощи Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 20 апреля 2023 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 20 апреля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Генсек альянса отметил, что "на Украине заканчиваются снаряды"

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Страны НАТО предоставили Украине 99% всей военной помощи, но Киеву нужно еще больше и срочно, у него заканчиваются снаряды. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о безопасности альянса.

"Страны НАТО предоставили 99% от всей военной помощи Украине, - заявил Столтенберг. - Однако Украине нужно больше. На Украине заканчиваются снаряды, новые поставки нужны прямо сейчас, каждый день задержки отразится на поле боя". 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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