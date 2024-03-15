Столтенберг заявил, что НАТО предоставила 99% всей военной помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 20 апреля 2023 года.

Генсек альянса отметил, что "на Украине заканчиваются снаряды"

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Страны НАТО предоставили Украине 99% всей военной помощи, но Киеву нужно еще больше и срочно, у него заканчиваются снаряды. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о безопасности альянса.

"Страны НАТО предоставили 99% от всей военной помощи Украине, - заявил Столтенберг. - Однако Украине нужно больше. На Украине заканчиваются снаряды, новые поставки нужны прямо сейчас, каждый день задержки отразится на поле боя".