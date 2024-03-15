Politico: новые €5 млрд военной помощи Евросоюза Украине оказались миражом

По информации газеты, большая часть этой суммы - это не новые денежные средства, а стоимость поставок вооружений, которые уже были обещаны Киеву странами ЕС в рамках двухсторонних соглашений

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Новая военная помощь ЕС Украине в размере €5 млрд, которую лидеры стран сообщества согласовали для финансирования дальнейших поставок оружия Киеву, оказалась миражом. Об этом говорится в статье, опубликованной в европейском издании газеты Politico.

По ее данным, большая часть этой суммы - это не новые денежные средства, а стоимость поставок вооружений, которые уже были обещаны Киеву странами ЕС в рамках двухсторонних соглашений. Politico, в частности, отмечает, что Германии в качестве взноса, который должен был составить €1,2 млрд, зачтутся ее поставки оружия Киеву. Собеседники газеты из числа дипломатов не смогли сказать, сколько именно новых денежных средств будет выделено Украине в рамках последних договоренностей, но сошлись во мнении, что "теоретически это может быть и ничего".

13 марта бельгийское председательство в Совете ЕС сообщило, что послы 27 стран Евросоюза достигли принципиального согласия выделить дополнительные €5 млрд для пополнения Европейского фонда мира в 2024 году для поставок оружия Киеву.

Европейский фонд мира остается на данный момент главным инструментом для компенсации странам ЕС их поставок оружия Киеву. Весь объем этого фонда в €7,2 млрд, рассчитанный на период до 2027 года, Брюссель израсходовал еще в 2022 году. Впервые фонд был увеличен на €5 млрд в 2023 году.