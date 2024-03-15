Korea Aerospace Industries разработает легкий одноместный истребитель F-50

ЦАМТО, 14 марта. Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) рассчитывает занять более 50% мирового рынка легких истребителей, разработав одноместную версию легкого боевого самолета на базе учебно-боевого FA-50.

Как сообщает Korea IT Times, на заседании совета директоров компании Korea Aerospace Industries 7 марта было принято решение инвестировать в общей сложности 908,6 млрд. вон (700 млн. долл.) в разработку одноместной версии FA-50 и усовершенствованного беспилотного летательного аппарата AAV (Advanced Air Vehicle).

Возродить прежние планы KAI по созданию одноместной версии побудили недавние продажи FA-50 в Польшу и Малайзию. Первоначально от этих планов отказались в пользу разработки истребителя KF-21. В разработку F-50 планируется инвестировать 355,6 млрд. вон (273,5 млн. долл.).

Одноместный самолет, получивший обозначение F-50, будет предложен странам, которые все еще эксплуатируют устаревшие западные модели самолетов, такие как F-5, А-37 и А-4, а также советские модели "МиГ" и "Су". Чтобы удовлетворить потребности этих стран, F-50 будет изготавливаться по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными требованиями клиентов.

Многоцелевой легкий боевой самолет FA-50 на данный момент является основой южнокорейского экспорта. В целом экспортировано 138 ед. (включая базовые учебно-тренировочные версии). Спрос на недорогие платформы такого типа не снижается.

KAI рассчитывает достичь доли более 50% на рынке одноместных боевых самолетов в среднесрочной перспективе, который, как ожидается, составит более 450 ед., включая экспорт и внутренние заказы. В компании надеются, что общий объем продаж F-50 превысит 300 ед., при этом первой страной-заказчиком станет Малайзия.

Для снижения затрат F-50 сохранит нынешний общий внешний вид. Особое внимание будет уделено увеличению дальности полета за счет замены заднего сиденья большим топливным баком и обеспечения возможности дозаправки в воздухе. Будет расширена номенклатура применяемого ракетного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Ожидается, что реализация проекта начнется в этом году, а завершение разработки запланировано на 2028 год.

KAI также находится на первом этапе разработки технологии усовершенствованного беспилотного летательного аппарата AAV и в 2024-2025 гг. планирует инвестировать в этот проект 55,3 млрд. вон (40 млн. долл.). Общий объем финансирования данной программы к 2028 году, как ожидается, достигнет 150 млн. вон (120 млн. долл.).

На первом этапе будет выполнено базовое и детальное проектирование на основе запатентованной технологии геометрия модели, продемонстрированы основные технологии, такие как распределенная электрическая двигательная система и система управления полетом. На втором этапе (2026-2028 гг.) компания планирует завершить производство и летные испытания предсерийной модели, а в 2031 году выйти на внутренний и международный рынки путем получения отечественных сертификатов и Федерального управление гражданской авиации США. К 2050 году компания планирует совокупный объем продаж гражданских и военных моделей AAV внутри страны и за рубежом в количестве 23 тыс. ед.