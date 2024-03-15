Боррель увидел в конфликте на Украине черты "звездных войн"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности отметил, что в ходе конфликта особую роль играют "искусственный интеллект, беспилотники, телекоммуникационные системы"

МАДРИД, 14 марта. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усмотрел в конфликте на Украине черты "звездных войн".

Как сказал дипломат в интервью испанской радиостанции RNE, в ходе конфликта особую роль играют "искусственный интеллект, беспилотники, телекоммуникационные системы". "Так что это смесь классических войн высокой интенсивности с сильным артиллерийским огнем, - считает Боррель. - И немного "звездных войн", то есть с большим количеством электроники и теперь искусственного интеллекта".

"Мы окружены в Европе кругом из огня", - сказал дипломат. По его версии, хотя "Европа не находится в состоянии войны", она находится в опасности. "У нас нет избытка военных средств, у нас нет избытка, потому что с 2008 года, после кризиса евро, Европа переживала молчаливый процесс молчаливого разоружения", - добавил он.

Он также заверил, что ЕС предоставил Киеву больше помощи, чем США. "Соединенные Штаты превосходят в том, что касается исключительно военной сферы", - уточнил Боррель. По его утверждению, сейчас Россия ожидает результатов президентских выборов в США.