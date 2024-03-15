Войти
ТАСС

Боррель увидел в конфликте на Украине черты "звездных войн"

979
0
0
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности отметил, что в ходе конфликта особую роль играют "искусственный интеллект, беспилотники, телекоммуникационные системы"

МАДРИД, 14 марта. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усмотрел в конфликте на Украине черты "звездных войн".

Как сказал дипломат в интервью испанской радиостанции RNE, в ходе конфликта особую роль играют "искусственный интеллект, беспилотники, телекоммуникационные системы". "Так что это смесь классических войн высокой интенсивности с сильным артиллерийским огнем, - считает Боррель. - И немного "звездных войн", то есть с большим количеством электроники и теперь искусственного интеллекта".

"Мы окружены в Европе кругом из огня", - сказал дипломат. По его версии, хотя "Европа не находится в состоянии войны", она находится в опасности. "У нас нет избытка военных средств, у нас нет избытка, потому что с 2008 года, после кризиса евро, Европа переживала молчаливый процесс молчаливого разоружения", - добавил он.

Он также заверил, что ЕС предоставил Киеву больше помощи, чем США. "Соединенные Штаты превосходят в том, что касается исключительно военной сферы", - уточнил Боррель. По его утверждению, сейчас Россия ожидает результатов президентских выборов в США. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
Евросоюз
Похожие новости
11.10.2010
Потратиться на оборону и вконец не разориться
25.08.2010
Тихое угасание ОПК Украины
21.07.2010
Авиасалон "Фарнборо-2010": с новой боевой техникой Россию обходит Китай
17.06.2009
Зачет автоматом
20.01.2009
Украинский двигателестроительный холдинг: отказаться от России
19.11.2008
Иран расширяет производство. В дополнение к уже освоенному Ан-140, Исламская республика покупает лицензию на выпуск Ан-148
13.08.2008
Кто на новенького?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 04:55
  • 145
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 04:24
  • 1
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 19.03 03:01
  • 54
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 18.03 21:08
  • 3
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 18.03 19:22
  • 268
Космонавтика Илона Маска
  • 18.03 19:15
  • 8
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.03 18:31
  • 28
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 18.03 18:05
  • 1
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
  • 17.03 14:05
  • 3
Боррель: словами о "белом флаге" Папа Римский "залез в сад", куда его не звали
  • 17.03 13:37
  • 3
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 17.03 12:04
  • 453
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.03 20:46
  • 8
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 16.03 19:11
  • 3
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 16.03 13:50
  • 24
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 16.03 10:15
  • 2
Провальная атака на Белгород и Курск рассорила украинцев и неовласовцев