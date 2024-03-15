«Калашников» начал поставки нового «пикселя»

«Калашников» начал поставки полевого обмундирования ВКПО 3.0 в расцветке «цифра»

Компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») начала поставки обновленного всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих в цифровой расцветке, которую также называют пиксельной. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«ООО "Триада-ТКО" приступило к отгрузке более 100 000 всесезонных комплектов полевого обмундирования ВКПО 3.0 образца 2023 года в расцветке "Цифра" в адрес заказчика. Комплект разработан специалистами компании при участии профильного подразделения заказчика», — говорится в сообщении.

В состав комплекта входят демисезонный, ветровлагозащитный, утепленный и летний костюмы, флисовая куртка, нательное флисовое белье, а также демисезонная шапка и летняя фуражка.

Отмечается, что комплект образца 2023 года отличается улучшенной эргономикой, новыми материалами и наличием интегрированной защиты коленных и локтевых суставов. Также обмундирование получило погоны, а летний и утепленный костюмы незначительно доработали.

В концерне добавили, что «Триада-ТКО» продолжает поставку более 200 тысяч комплектов обновленного ВКПО 3.0 в расцветке «мультикам» заказчику.

В январе стало известно, что «Триада-ТКО» поставила заказчику 25 тысяч комплектов боевого снаряжения «Стрелок». В комплект входит бронежилет «Корсет плюс» с дополнительными модулями защиты.