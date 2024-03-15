DM: Путин предостерег США от ввода войск на Украину

В интервью Дмитрию Киселеву президент Владимир Путин напомнил, что Россия может применить ядерное оружие в случае угрозы национальной безопасности. В Daily Mail эти слова назвали пугающими. Путин заявил о готовности к ядерной войне в случае ввода западных войск на Украину, утверждает автор статьи.

Уилл Стюарт (Will Stewart)

Владимир Путин сегодня заявил о готовности к ядерной войне, если США введут на Украину войска в ходе продолжающегося противостояния Москвы и Киева.

“С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы”, — заявил 71-летний диктатор (так на "цивилизованном" Западе называют всех лидеров, которые не следуют и противостоят придуманным там "правилам" мирового устройства, и отстаивают национальные интересы своих стран. – Прим. ИноСМИ) в интервью государственному телеканалу “Россия-1”.

В своем пугающем комментарии он напомнил, что российская ядерная доктрина разрешает применение ядерного оружия в случае возникновения угрозы национальной безопасности.

“Оружие существует для того, чтобы его применять. У нас есть свои принципы”, — заявил он.

Путин предупредил, что если американские войска будут развернуты в России или на Украине, он воспримет это как американское вмешательство в спецоперацию, которую он начал два года назад.

“(В Соединенных Штатах) достаточно специалистов в области российско-американских отношений и в сфере стратегического сдерживания”, — сказал Путин.

“Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб [к ядерному противостоянию]… но мы к этому готовы”, — добавил он, подчеркнув, что российская ядерная триада, состоящая из наземных, морских и воздушных средств поражения оказалась "намного более" продвинутой и современной, чем те, которые рекламирует Америка.

Его заявление стало еще одним резким предостережением Западу в преддверии президентских выборов на этой неделе, которых почти гарантированно принесут ему еще один шестилетний срок.

“Это тоже общепризнанная вещь: наша ядерная триада является более современной, чем любая другая триада, а такая триада только у нас и у американцев на самом деле. Мы здесь продвинулись гораздо больше”, — заявил Путин в интервью государственному телевидению.

В том же телеинтервью накануне выборов, которые пройдут с пятницы по воскресенье, Путин заявил, что британские и американские ракеты нанесли ущерб России в ходе спецоперации на Украине, но не изменили ситуацию на поле боя коренным образом.

Глава Кремля подчеркнул, что Киеву не поможет даже отправка иностранных войск на Украину.

“Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то, уверен, это не изменит ситуации на поле боя — это самое важное, так же как ничего не меняет поставка вооружений”, — сказал Путин.

По его словам, военнослужащие из стран Запада уже давно присутствуют на Украине в качестве советников и наемников.

Путин беседовал с одним из своих самых рьяных телепропагандистов Дмитрием Киселевым.

Российский лидер выразил уверенность, что Москва достигнет поставленных целей на Украине, но оставил дверь открытой для переговоров, подчеркнув, что любое соглашение потребует твердых гарантий со стороны Запада.

Россия унаследовала ядерный арсенал Советского Союза и обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок.

По данным Федерации американских ученых (ФАС), под контролем Путина находится порядка 5 580 ядерных боеголовок.

По данным ФАС, из них порядка 1 200 выведены из эксплуатации, но в целом исправны, а около 4 380 хранятся для использования стратегическими носителями большой дальности и тактическими силами меньшей дальности.

Из накопленных боеголовок развернуто порядка 1 710 — около 870 на баллистических ракетах наземного базирования, около 640 на ракетных подводных крейсерах стратегического назначения (ПЛАРБ) и, возможно, до 200 на тяжелых бомбардировщиках, сообщили в ФАС.

В совокупности эти цифры позволяют Москве многократно уничтожить мир.

Постсоветская Россия не проводила ядерных испытаний, но Путин в прошлом году подписал закон, отменяющий ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и заявил, что Москва рассмотрит возможность их проведения в том случае, если это сделают США.

Пока Путин говорил, появились кадры, как стратегические бомбардировщики дальнего действия Ту-22М3 — часть его ядерной триады — летят над Балтийским морем в ходе учений на заднем дворе НАТО.

Бомбардировщики сопровождали истребители МиГ-31И, вооруженные гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”, которые также могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

На пути следования бомбардировщики также сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С.

Полет был перехвачен шведскими истребителями, что ознаменовало важную веху в ходе их интеграции с НАТО.

Шведские истребители JAS-39 Gripen взмыли в небо вместе с немецкими и бельгийскими в понедельник утром — после того, как флаг их страны был поднят над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе.

11 марта в целях демонстрации оперативной готовности истребители JAS-39 Gripen дважды поднимались в воздух для опознания и перехвата российских военных самолетов.

“На отдельных этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали истребители иностранных государств”, — отметили в Минобороны России.

Недавно влившаяся в альянс Швеция укрепила влияние альянса на Балтике, где у Путина есть два ключевых порта — в Санкт-Петербурге и Калининграде.

Вероятно, это и стало причиной полета над Балтикой: как предостережение Западу.

Российские самолеты также пролетели над Каспийским морем, а экипажи МиГ-31И осуществили дозаправку в воздухе.

“Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана”, — заявил командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.