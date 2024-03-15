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ТАСС

Медведев предложил альтернативную "формулу мира", предполагающую ликвидацию Украины

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Зампред Совета безопасности РФ опубликовал в Telegram-канале iесть пунктов ответной "формулы"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал продвигаемую властями в Киеве "формулу мира", предложив альтернативный вариант. Шесть пунктов ответной "формулы" он опубликовал в Telegram-канале.

Украинский президент Владимир Зеленский предлагает "формулу мира", согласно которой российские войска должны отойти на границы Украинской ССР 1991 года. При этом Москва должна будет выплатить Киеву компенсации. Страны Запада поддерживают эту инициативу.

Среди российских требований, по словам Медведева, могут быть "полная и безоговорочная капитуляция бывшей "Украины" в лице неонацистской клики в Киеве", "признание временным парламентом бывшей "Украины", что вся ее территория - это территория Российской Федерации", а также "констатация ООН утраты бывшей "Украиной" международной правосубъектности". 

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Россия
Украина
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ООН
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Медведев Дмитрий
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2 комментария
№1
15.03.2024 13:29
Цитата, q
Зеленский предлагает "формулу мира", согласно которой российские войска должны отойти на границы Украинской ССР 1991 года
Да, пусть так и будет. Но не на вторую половину, (с 24.08.1991 года), а на его начало.
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№2
15.03.2024 14:34
Ждать надо, все министры и депутаты Рады из жадности на халяву по две вакцинации прошли и теперь кандидаты на отрыв тромба, как обычные цеевропейцы жертвы главной геникологини матери героини ФРГ с 7 детьми Урсулы и её муженька с фармфирмы США. Пенсию им будут выплачивать без разговоров, без обид цеевропейсих стариков. Как и триллион $ на восстановление из средств Запада с нетерпением руководства Гетманства в распределении денег и подрядчиков.
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