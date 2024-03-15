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ТАСС

FP: Киев получит меньше боеприпасов, если Конгресс США не согласует финансирование помощи

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Погрузка передаваемого Соединенными Штатами предназначенного для Украины вооружения в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Довер (США), 19.08.2022
Погрузка передаваемого Соединенными Штатами предназначенного для Украины вооружения в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Довер (США), 19.08.2022.
Источник изображения: Cydney Lee / министерство обороны США

По данным журнала, более $3 млрд из общей суммы запроса Белого дома на дополнительные ассигнования в размере $106 млрд должны пойти на закупку большего количества 155-мм артиллерийских снарядов и строительство новых производственных мощностей в самих США

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Украина будет получать меньше артиллерийских боеприпасов, если Конгресс США не примет законопроект, который предполагает оказание дальнейшей помощи Киеву и вложения в оборонные мощности самих Соединенных Штатов, в результате Вашингтон будет вынужден сократить целевой объем производства снарядов более чем на четверть. Об этом пишет журнал Foreign Policy (FP) со ссылкой на директора по развитию вооруженных сил Пентагона генерала-майора Джо Хилберта.

"Нехватка [финансирования] приведет к тому, что мы достигнем потолка. Без принятия дополнительных мер мы будем производить лишь 72 тыс. [снарядов] ежемесячно", - заявил генерал.

Журнал отмечает, что более $3 млрд из общей суммы запроса Белого дома на дополнительные ассигнования в размере $106 млрд должны пойти на закупку большего количества 155-мм артиллерийских снарядов и строительство новых производственных мощностей в самих США. Сейчас американские компании производят около 30 тыс. снарядов в месяц и планируют увеличить этот показатель до 60 тыс. к сентябрю 2024 года и до 100 тыс. к концу 2025 года, поясняет издание. По оценкам исследователей, для ведения "оборонительной войны" войскам Украины необходимо выпускать не менее 75 тыс. снарядов в месяц. По словам чиновников Пентагона, если ВСУ не получат снарядов, российские военные смогут их оттеснить.

"Только посмотрите, что сейчас происходит на поле боя вокруг Авдеевки и в других районах", - сказал высокопоставленный чиновник Пентагона. "Украинцы сражаются без боеприпасов", - отметил он.

Разногласия в Конгрессе

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия КНР и РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки.

13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, а также Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по законопроекту.

Беседуя 27 февраля с журналистами по завершении встречи руководства Конгресса от обеих партий с Байденом, спикер нижней палаты Майк Джонсон заверил, что "Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты", касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон обещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал "основным приоритетом" южную границу США и обеспечение ее безопасности. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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