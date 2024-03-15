США предоставили Украине дополнительный пакет военной помощи

ЦАМТО, 14 марта. Минобороны США 12 марта объявило о выделении администрацией Д.Байдена в качестве чрезвычайной меры дополнительной военной помощи Украине на сумму 300 млн. долл.

Одобренный президентом США пакет помощи Украине является 55-ым подобным предоставлением ВиВТ из наличия Министерства обороны США, санкционированным администрацией Д.Байдена с августа 2021 года.

Пакет включает поставку Украине дополнительных средств ПВО; артиллерийских боеприпасов и противотанковых вооружений. В состав пакета, в частности, вошли:

- зенитные ракеты "Стингер";

- дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

- 155-мм артиллерийские выстрелы, в том числе осколочно-фугасные и улучшенные кассетные боеприпасы двойного назначения;

- 105-мм артиллерийские выстрелы;

- противотанковые гранатометы AT-4;

- дополнительные патроны для стрелкового оружия;

- подрывные заряды для преодоления препятствий;

- запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Как заявлено, из-за нехватки средств для пополнения запасов Министерства обороны Администрация США была вынуждена приостановить предоставление пакетов помощи Украине с декабря 2023 года. Министерство обороны предоставит чрезвычайный пакет после определения объема экономии средств в рамках ранее выделенного дополнительного финансирования, которое может быть применено для восполнения запасов. Пакет помощи обеспечивает краткосрочное решение проблемы, но его не достаточно для удовлетворения потребностей Украины. Без дополнительного финансирования МО США будет сложно удовлетворить данные потребности.

По информации Минобороны, США сотрудничают с коалицией из 50 союзников и партнеров, которые с момента начала конфликта выделили Украине для ведения боевых действий в качестве военной помощи более 87 млрд. долл.

Минобороны США по-прежнему утверждает, что военная помощь Украине – это разумные инвестиции в национальную безопасность США, которые укрепляют оборонно-промышленную базу США и создают высококвалифицированные рабочие места на американской территории. Направленный администрацией в конгресс дополнительный запрос предполагает выделение более 50 млрд. долл., которые могут быть инвестированы в ОПК США.

Согласно опубликованной Министерством обороны США информации, с января 2021 года США выделили Украине военную помощь на сумму более 44,9 млрд. долл. Помощь с 24 февраля 2022 года составила более 44,2 млрд. долл.