ЦАМТО, 14 марта. Компания Rheinmetall 13 марта объявила о подписании с правительством Испании контракта на поставку 94200 ед. 155-мм снарядов в рамках заключенного рамочного соглашения стоимостью около 208 млн. евро.

Артиллерийские снаряды должны быть поставлены СВ Испании в период с конца 2024 по конец 2025 года. Соглашение включает опционы, реализация которых позволит продлить срок действия соглашения на два года.

Заказанные боеприпасы уже применяются СВ Испании. Это второе рамочное соглашение, заключенное с ВС Испании.

Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом ER02A1 в варианте с суживающейся донной частью составляет 30 км, а в варианте с донным газогенератором – около 40 км. Последний оборудован специальным устройством в донной части, которое в полете генерирует нагретые газы, тем самым уменьшая донное сопротивление и увеличивая максимальную дальность стрельбы.

В течение последнего времени Rheinmetall заключила большое количество рамочных соглашений на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов странам-членам НАТО. 12 февраля 2024 года в Унтерлюссе (Нижняя Саксония) в присутствии канцлера Германии Олафа Шольца состоялась церемония закладки фундамента нового завода, который будет выпускать взрывчатые вещества и комплектующие для реактивных снарядов. 18 февраля 2024 года компания Rheinmetall и украинская компания-партнер подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает организацию производства артиллерийских боеприпасов на территории Украины.

Обилие подобных заявлений в последнее время заставляет задуматься о том, чтобы положение о запрете на размещение подобных производств на украинской территории после завершения СВО было обязательно внесено в мирное соглашение с властями Украины.