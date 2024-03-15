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ЦАМТО

"Калашников" начал поставки обновленного полевого обмундирования ВКПО 3.0 в цифровой расцветке

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ВКПО 3.0 Костюм летний Multicam
ВКПО 3.0 Костюм летний Multicam.
Источник изображения: kalashnikov.com

ЦАМТО, 14 марта. ООО "Триада-ТКО" приступило к отгрузке более 100 тыс. всесезонных комплектов полевого обмундирования ВКПО 3.0 образца 2023 года в расцветке "Цифра" в адрес заказчика.

Комплект разработан специалистами компании при участии профильного подразделения заказчика.

В состав обновленного ВКПО 3.0 входят восемь элементов одежды:

- костюм летний;

- костюм ветровлагозащитный;

- костюм демисезонный;

- костюм утепленный;

- куртка флисовая;

- белье нательное флисовое;

- шапка демисезонная;

- фуражка летняя.

Корректное сочетание элементов комплекта обеспечивает эффективную терморегуляцию при разной степени активности пользователя и комфортное всепогодное применение в умеренном климате в диапазоне температур от -25 до +40 град. С.

ВКПО 3.0 образца 2023 года отличают улучшенная эргономика, использование новых материалов, наличие в основных элементах интегрированной защиты локтевых и коленных суставов. Обновленная версия комплекта имеет погоны, незначительно доработаны летний и утепленный костюмы.

Одновременно ООО "Триада-ТКО" продолжает поставку свыше 200 тыс. комплектов обновленного ВКПО 3.0 в расцветке "Мультикам" в адрес заказчика.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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