"Калашников" начал поставки обновленного полевого обмундирования ВКПО 3.0 в цифровой расцветке

ЦАМТО, 14 марта. ООО "Триада-ТКО" приступило к отгрузке более 100 тыс. всесезонных комплектов полевого обмундирования ВКПО 3.0 образца 2023 года в расцветке "Цифра" в адрес заказчика.
Комплект разработан специалистами компании при участии профильного подразделения заказчика.
В состав обновленного ВКПО 3.0 входят восемь элементов одежды:
- костюм летний;
- костюм ветровлагозащитный;
- костюм демисезонный;
- костюм утепленный;
- куртка флисовая;
- белье нательное флисовое;
- шапка демисезонная;
- фуражка летняя.
Корректное сочетание элементов комплекта обеспечивает эффективную терморегуляцию при разной степени активности пользователя и комфортное всепогодное применение в умеренном климате в диапазоне температур от -25 до +40 град. С.
ВКПО 3.0 образца 2023 года отличают улучшенная эргономика, использование новых материалов, наличие в основных элементах интегрированной защиты локтевых и коленных суставов. Обновленная версия комплекта имеет погоны, незначительно доработаны летний и утепленный костюмы.
Одновременно ООО "Триада-ТКО" продолжает поставку свыше 200 тыс. комплектов обновленного ВКПО 3.0 в расцветке "Мультикам" в адрес заказчика.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".