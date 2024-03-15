Войти
ЦАМТО

Ростех запустил серийное производство модулей управления для беспилотников

1040
0
+2
Росэлектроника
Росэлектроника.
Источник изображения: industry-hunter.com

ЦАМТО, 14 марта. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех приступил к выпуску линейки электронных и электротехнических модулей управления для беспилотных систем.

Устройства предназначены для использования в составе легких дронов, а также наземных, подводных и надводных аппаратов.

На данный момент налажено серийное производство высокоточных навигационных модулей, изготовлена опытная партия контроллеров двигателя, разрабатываются и готовятся к выпуску полетный модуль и компактная версия контроллера двигателя.

Встраиваемый высокоточный навигационный модуль включает мультисистемный приемник сигналов GPS, ГЛОНАСС и Galileo. Кроме того, в состав оборудования входят высокоточный барометрический высотомер и трехосевой компас с термокомпенсацией. Они выполняют роль резервных датчиков и позволяют аппаратуре работать в условиях помех.

Прибор предназначен для применения на беспилотниках с массой полезной нагрузки от 2 кг. Устройство обеспечивает высокое качество приема сигналов спутников. Модуль поддерживает несколько стандартных протоколов передачи данных, а также протокол DroneCAN, что обеспечивает его совместимость с передовыми образцами программного обеспечения для автопилотов, такими как PX4 и Ardupilot.

Контроллер двигателя предназначен для использования в силовых установках легких БЛА, подводных и надводных аппаратов. Векторные алгоритмы управления обеспечивают лучшие показатели энергоэффективности и динамики движения. Устройство способно определять параметры электродвигателя и автоматически подстраиваться под его характеристики. Контроллер совместим со всеми устройствами, поддерживающими DroneCAN, и практически с любым двигателем PMSM или BLDC.

Производство изделий полностью локализовано на технологической базе Калужского НИИ телемеханических устройств (КНИИТМУ) холдинга "Росэлектроника".

"Разработка и производство модулей управления для беспилотников – это новое направление деятельности предприятия. КНИИТМУ способен выпускать на имеющихся мощностях до 1000 изделий каждого типа в год. Все устройства проходят процедуру полного тестирования. Первая партия наших приборов уже отгружена, и мы начали получать запросы от российских предприятий на поставку новых крупных партий модулей управления", – заявил генеральный директор КНИИТМУ Александр Алексеев.

КНИИТМУ занимается созданием комплексов помехоустойчивой связи, многофункциональных терминальных устройств связи, систем мониторинга и оповещения, аппаратных подвижных узлов связи и другого радиоэлектронного оборудования.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
GPS
БПЛА
ГЛОНАСС
Похожие новости
17.04.2023
Разработчик сообщил о модернизации комплекса "Пищаль-Про" для борьбы с новыми дронами
17.03.2023
"Росэлектроника" представила дальнобойный комплекс для борьбы с роем дронов
13.02.2023
В России испытали противодроновую систему «Серп»
23.12.2022
Ростех оснастил объекты ТЭК новой системой защиты от беспилотников
31.05.2019
Две структуры "Ростеха" создали конкурирующие устройства для охоты на квадрокоптеры
13.09.2017
Росэлектроника в рамках «Импортозамещения» представит компоненты для аппаратуры навигации и связи
18.07.2017
Росэлектроника покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 04:55
  • 145
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 04:24
  • 1
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 19.03 03:01
  • 54
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 18.03 21:08
  • 3
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 18.03 19:22
  • 268
Космонавтика Илона Маска
  • 18.03 19:15
  • 8
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.03 18:31
  • 28
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 18.03 18:05
  • 1
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
  • 17.03 14:05
  • 3
Боррель: словами о "белом флаге" Папа Римский "залез в сад", куда его не звали
  • 17.03 13:37
  • 3
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 17.03 12:04
  • 453
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.03 20:46
  • 8
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 16.03 19:11
  • 3
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 16.03 13:50
  • 24
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 16.03 10:15
  • 2
Провальная атака на Белгород и Курск рассорила украинцев и неовласовцев