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ЦАМТО

МИД России назвал заявления Армении об ОДКБ оскорбительными

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЦАМТО, 14 марта. Заявления руководства Армении об ОДКБ оскорбительны и ультимативны, но Россия не ставит под сомнение суверенное право каждой страны выбирать союзы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Как напоминает "РИА Новости", 13 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика может выйти из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.

Кроме того, в середине февраля он сообщил о приостановке членства Армении в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах".

Спустя неделю политик уточнил, что Ереван может заморозить участие в ОДКБ де-юре, что будет означать, например, отсутствие постпреда Армении в организации.

"Мы никогда не ставили, не ставим, и не будем ставить под сомнение суверенное право любого государства определять внешнеполитический курс, включая степень участия в работе международных или региональных структур, исходя из национальных интересов и обязательств. Это в полной мере относится и к ОДКБ", – сказала она.

При этом Россию настораживает контрпродуктивная, ультимативная и порой оскорбительная риторика Армении по отношению к этой организации, которую власти страны насаждают своим гражданам, подчеркнула дипломат.

В Москве, отметила М.Захарова, не понимают стремление Еревана обсуждать вопросы эффективности ОДКБ вовне, когда для этого есть все механизмы, форматы и каналы взаимодействия.

"От предметного экспертного диалога <...> в Ереване предпочитают буквально устраняться. В самой организации к такой работе открыты, готовы", – добавила представитель ведомства.

Она отметила, что продолжение нынешнего курса Армении может в итоге нанести ущерб союзническим отношениям с Россией, создать риски для суверенитета республики, окончательно разрушить механизмы обеспечения безопасности страны и повлиять на ее социально-экономическое развитие.

Как напоминает "РИА Новости", Ереван не раз обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики нет никаких ожиданий от Организации Договора о коллективной безопасности, поскольку от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".

Комментируя эти претензии, М.Захарова заявила, что Россия категорически не приемлет упреки в "невыполнении" ОДКБ мандата и обязательств по отношению к Армении.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в сентябре 2022 года по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам ее работы Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение развернуть в Армении мониторинговую миссию, но власти страны отвергли его и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.

Как подчеркнули в МИД, Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами.

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Армения
Россия
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ОДКБ
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