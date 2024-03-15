Ледокол «Хили» Береговой охраны США – один из двух тяжелых ледоколов, которыми американцы располагают в Арктике. Фото с сайта www.dvidshub.net.

ЦАМТО, 14 марта. США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Business Insider.

"После расширения операций на Ближнем Востоке армия оказалась занята, а ее арктические навыки ухудшились. Теперь силы (США – ред.) надеются нарастить свои мышцы в Арктике, которые атрофировались более 20 лет назад… Этот шаг отражает растущую обеспокоенность активностью России и Китая, которые хотят расширить свой доступ к Арктике", – пишет издание.

По данным Business Insider, США стали вновь вкладывать ресурсы в создание сил, способных вести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которого было бы достаточно для сдерживания конфликтов.

Отмечается, что недавно на Аляске прошли двухнедельные учения восьми тысяч солдат из американской 11-й воздушно-десантной дивизии при участии международных союзников и партнеров США.

Ранее телеканал телеканал NBC News со ссылкой на одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence Эрика Левеска сообщил, что Россия опережает США в освоении Арктики на десять лет и больше.