Экипаж патрульного ледокола "Иван Папанин" завершил курс береговой подготовки

Заключительной тренировкой военных моряков стало контрольное занятие на тренажере "Мостик", сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Экипаж строящегося на предприятии АО "Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК) первого в Военно-морском флоте (ВМФ) России патрульного корабля ледокольного класса "Иван Папанин" завершил курс подготовки в объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Заключительной тренировкой военных моряков стало контрольное занятие на тренажере "Мостик", где корабельный расчет главного командного пункта, боевого информационного центра, вахтенный офицер и штурман отработали плавание в Кольском заливе в сложных гидрометеорологических условиях", - сказали в ведомстве.

В завершение тренировки командир корабля капитан 2-го ранга Кирилл Ткаченко провел ее разбор с личным составом и вручил подарок инженеру ракетно-артиллерийского вооружения лейтенанту Артему Орлову, которому в этот день исполнилось 23 года. Как уточнили в Минобороны, до конца марта экипаж заселится на свой корабль, стоящий у причала "Адмиралтейских верфей", проведет проверку и прием заведований и материальной части, а затем начнет подготовку к первым швартовным испытаниям.

"Планируется, что корабль завершит основную испытательную программу до конца 2024 года и будет принят в состав Кольской флотилии разнородных сил Северного флота ВМФ России", - добавили в МО РФ.

Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" - головной корабль проекта 23550, который предназначен для охраны районов морской экономической деятельности и судоходства Российской Федерации в Арктической морской зоне. Он имеет большое водоизмещение и прочный корпус, рассчитанный на преодоление ледовых полей с толщиной льда более полутора метров.