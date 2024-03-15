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Военное обозрение

«Отсутствие уверенности в способности командовать»: в США отстранён от должности очередной командир-подводник

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Источник изображения: topwar.ru

Год еще только начался, а уже третий командир покидает должность с любимой формулировкой ВМС США, "отсутствие уверенности, в способности командовать". В принципе, под такую формулировку, можно подвести кого угодно и что угодно. Объединяет всех троих то, что они выпускники различных курсов Резерва ВМС, а не выходцы из Аннаполиса.

Командир "золотого" ПЛАРК "Огайо" капитан 1-го ранга Курт Баланья отстранен от командования командиром группы контр-адмиралом Николасом Тилбруком. ПЛ принял капитан 1-го ранга, Эндрю Кейн. В прошлом месяце снят с должности командира так называемого "голубого" экипажа ПЛАРК "Джорджия", капитан 1-го ранга Джеффри Патерсон. Но с ним, по крайней мере, ситуация прояснилась: управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Что натворил мистер Баланья, вопрос пока открытый.

Ранее его карьера складывалась вполне успешно. Был старпомом на МАПЛ "Вирджиния", после чего командовал МАПЛ "Аннаполис". Стал командиром "золотого" экипажа "Огайо" в 2021 году. Ему, вообще-то уже пора было примерять нашивки контр-адмирала. Но не сложилось.

В 2023 году со стандартной формулировкой, снято с должности 8 офицеров, в звании коммандер-кэптен.

В целом можно констатировать, что у ВМС США весьма серьезные проблемы с личным составом. Некомплект более чем существенный. И в качестве "вишенки на торте" проблемы с подбором и расстановкой кадров на очень ответственные должности. В прошлом году, снят с должности командир ПЛАРБ "Алабама". Случайный человек на мостике лодки, на которой больше 200 боеголовок - это настораживает.

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США
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