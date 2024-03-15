Bell Textron заключила контракт на поставку вертолетов AH-1Z "Вайпер" ВС Нигерии

ЦАМТО, 14 марта. Минобороны США 12 марта объявило о подписании с Bell Textron, Inc. контракта на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер" ВС Нигерии.

Контракт с компанией Bell Textron подписан командованием авиационных систем ВМС США. Стоимость заказа составляет 455 млн. долл. Соглашение также включает сопутствующее проектирование, управление программой, логистическую поддержку и выполнение одноразовых инженерных работ для предотвращения устаревания. Работы будут выполняться в Форт-Уэрте (шт.Техас, 80%), Амарилло (шт.Техас, 20%) и, как ожидается, будут завершены в июле 2028 года.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Нигерии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 ударных вертолетов AH-1Z, вооружений, 2000 блоков наведения 70-мм управляемых ракет APKWS, другого сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость продажи была оценена в сумму 997 млн. долл.

В декабре 2023 года командование ВМС США уже заключило с корпорацией Northrop Grumman Systems контракт стоимостью 7,781 млн. долл. на поставку 32 дополнительных бортовых компьютеров H-1 для вертолетов AH-1Z ВС Нигерии. Эти работы будут завершены в июне 2024 года.

Американские AH-1Z присоединятся к разведывательно-ударным вертолетам T-129 турецкого производства, поставки которых ВВС Нигерии начались в ноябре 2023 года.

По данным Janes World Air Forces, на вооружении ВВС Нигерии также имеется 10 вертолетов AW-109 компании AgustaWestland, 14 российских Ми-24/35 и неизвестное количество вертолетов SA-342 "Газель".

В дополнение к указанным ударным вертолетам ВВС Нигерии также должны получить 12 легких разведывательно-ударных вертолетов MD-530F "Каюс Уорриор Плюс" в рамках подписанного в конце 2023 года контракта.