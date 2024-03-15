Войти
ЦАМТО

Bell Textron заключила контракт на поставку вертолетов AH-1Z "Вайпер" ВС Нигерии

923
0
0
Источник изображения: Фото: bellflight.com

ЦАМТО, 14 марта. Минобороны США 12 марта объявило о подписании с Bell Textron, Inc. контракта на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 ударных вертолетов AH-1Z "Вайпер" ВС Нигерии.

Контракт с компанией Bell Textron подписан командованием авиационных систем ВМС США. Стоимость заказа составляет 455 млн. долл. Соглашение также включает сопутствующее проектирование, управление программой, логистическую поддержку и выполнение одноразовых инженерных работ для предотвращения устаревания. Работы будут выполняться в Форт-Уэрте (шт.Техас, 80%), Амарилло (шт.Техас, 20%) и, как ожидается, будут завершены в июле 2028 года.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Нигерии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 ударных вертолетов AH-1Z, вооружений, 2000 блоков наведения 70-мм управляемых ракет APKWS, другого сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость продажи была оценена в сумму 997 млн. долл.

В декабре 2023 года командование ВМС США уже заключило с корпорацией Northrop Grumman Systems контракт стоимостью 7,781 млн. долл. на поставку 32 дополнительных бортовых компьютеров H-1 для вертолетов AH-1Z ВС Нигерии. Эти работы будут завершены в июне 2024 года.

Американские AH-1Z присоединятся к разведывательно-ударным вертолетам T-129 турецкого производства, поставки которых ВВС Нигерии начались в ноябре 2023 года.

По данным Janes World Air Forces, на вооружении ВВС Нигерии также имеется 10 вертолетов AW-109 компании AgustaWestland, 14 российских Ми-24/35 и неизвестное количество вертолетов SA-342 "Газель".

В дополнение к указанным ударным вертолетам ВВС Нигерии также должны получить 12 легких разведывательно-ударных вертолетов MD-530F "Каюс Уорриор Плюс" в рамках подписанного в конце 2023 года контракта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нигерия
США
Продукция
AH-1 Cobra
APKWS
AW-109
Ми-24
Т-129
Компании
AgustaWestland
Bell Helicopter
Leonardo
Northrop Grumman
Textron
Проекты
LOH MD
Похожие новости
26.08.2013
«Апач» - боевой вертолет настоящего и будущего времени
16.01.2013
AgustaWestland выиграла корейский вертолетный тендер
29.10.2012
Армия США готовится к полномасштабному производству вертолетов AH-64E
16.01.2012
Южная Корея объявит тендер на поставку ударных вертолетов
08.04.2009
Вертолетный рынок в преддверии HeliRussia 2009
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 04:55
  • 145
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 04:24
  • 1
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 19.03 03:01
  • 54
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 18.03 21:08
  • 3
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 18.03 19:22
  • 268
Космонавтика Илона Маска
  • 18.03 19:15
  • 8
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.03 18:31
  • 28
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 18.03 18:05
  • 1
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
  • 17.03 14:05
  • 3
Боррель: словами о "белом флаге" Папа Римский "залез в сад", куда его не звали
  • 17.03 13:37
  • 3
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 17.03 12:04
  • 453
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.03 20:46
  • 8
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 16.03 19:11
  • 3
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 16.03 13:50
  • 24
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 16.03 10:15
  • 2
Провальная атака на Белгород и Курск рассорила украинцев и неовласовцев