Ким Чен Ын присутствовал на проведении корейской версии «танкового биатлона»

Источник изображения: topwar.ru

Лидер КНДР проинспектировал танковые подразделения северокорейской армии. В официальных сводках сообщается о том, что Ким Чен Ын руководил тренировочными соревнованиями танкистов. Это своеобразная корейская версия российского танкового биатлона.

Сообщения Центрального телеграфного агентства КНДР (перевод на русский от самого же агентства):

В соревнованиях участвовали отличившиеся танковые экипажи из танковых крупных соединений. Когда начались соревнования, непобедимые танки дружно мчались вперёд, отражая в своем гуле доблестный дух танкистов, полностью заряженных твёрдой боевой волей к беспощадному истреблению противника.

Источник изображения: topwar.ru

Первое место в соревнованиях заняли военнослужащие 105-й танковой дивизии, носящей примечательное название – гвардейская Сеульская (напомним, что Сеул – столица Южной Кореи).

Источник изображения: topwar.ru

Помимо танков, разработанных ещё в середине прошлого века, в маневрах участвовали и современные образцы. Их, если можно так выразиться, протестировал сам Ким Чен Ын.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Танки оснащены комплексами активной защиты, современной оптикой, которая, как утверждают одни специалисты - местного производства, а другие - китайского. Катки и гусеницы защищены дополнительным бронированным навесом. Имеются решётки, защищающие (насколько это возможно) боковую и заднюю проекции танка от прилётов ПТУР и гранат РПГ). При этом противодроновые козырьки на северокорейской бронетехнике отсутствуют.