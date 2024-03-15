TNI: истребители F-16 не изменят ситуацию на Украине

Истребители F-16 не помогут Киеву, пишет военный аналитик Брендон Вейхерт в TNI. Эти системы — бывшие в употреблении самолеты, срок службы которых подходит к концу. Кроме того, потребуется четыре-пять лет, чтобы обучить украинских пилотов их эксплуатировать, отмечает эксперт.

Брендон Вейхерт (Brandon Weichert)

Чтобы внести ясность: F-16 не изменят ситуацию по нескольким причинам. Эти системы представляют собой бывшие в употреблении военные самолеты, срок эксплуатации которых подходит к концу. То, что эти старые машины будут отправлены в современные высокоскоростные воздушные бои, не сулит украинцам ничего хорошего.

Смогут ли истребители F-16 выиграть конфликт для Украины? Украина проиграла конфликт с Россией. Что бы ни случилось дальше, и что бы ни утверждали западные СМИ, украинцы не победят русских, которые прочно закрепились на своих позициях на востоке Украины и в Крыму. Лучшее, на что могут надеяться отчаявшиеся киевские лидеры, — это достичь тупикового статус-кво с помощью урегулирования конфликта путем переговоров.

Но это не то, что западные лидеры советуют своим украинским вассалам добиваться от России. Вместо этого западные лидеры наполняют умы украинцев сладкоголосыми песнями сирен о военных самолетах.

После того, как прошлогодняя ода основным боевым танкам, попавшим на Украину из стран НАТО мало что сделала для изменения хода украинского конфликта на стратегическом уровне, можно было подумать, что и альянс, и украинцы усвоили этот урок.

Никакая система вооружений не сможет спасти Украину от реалий российской военной и промышленной мощи или от еще более болезненных реалий географии.

Первой жертвой вооруженного конфликта всегда является разум.

F-16: сладкоголосые песни об авиации

Несмотря на то, что НАТО предоставило Украине танки Leopard-2 и Challenger-2 (при этом не забудем о том факте, что столь обещанные Америкой танки Abrams еще не поступили в сколько-нибудь значительных количествах), это мало что сделало для того, чтобы повлиять на ход событий в пользу Украины. Теперь Киеву говорят, что истребители F -16 совершат чудо.

Чтобы внести ясность: F-16 не изменят ситуацию по многим причинам.

Во-первых, эти системы представляют собой бывшие в употреблении военные самолеты, срок службы которых подходит к концу. То, что старые машины будут отправлены в современные высокоскоростные воздушные бои, не сулит украинцам ничего хорошего.

Во-вторых, Украине дают минимальное количество устаревших F-16, а это означает, что они не принесут значительных результатов.

В-третьих, потребуется четыре-пять лет, чтобы полностью обучить украинских пилотов правильно эксплуатировать эти военные самолеты. К тому времени ход конфликта кардинально изменится, и у России, вероятно, будет еще более сильное преимущество.

Более того, старые F-16 не могут сравниться с российскими военными самолетами следующего поколения. Их можно было бы использовать для наземных операций по прикрытию сухопутных войск, но эти операции были бы ограниченными и вряд ли стоили бы такой большой головной боли. Как мой коллега из Asia Times написал год назад на эту тему: "Бывшие в использовании F-16 в конце своего срока службы на самом деле не изменят военную шахматную партию на Украине". Это было верно в 2023 году. И это еще более верно сегодня, в 2024 году.

Потерянные танки, впустую потраченное для Украины время

Печальный факт заключается в том, что Украина превратилась в свалку старой техники НАТО. Достаточно взглянуть на широко разрекламированные танки, которыми НАТО осыпает Украину.

Французы поставили ей легкобронированные AMX-10RC французского производства. Эти машины являются антиквариатом 1970-х годов, и украинские военные сочли их "непригодными" для тех боевых действий, которые сейчас определяют ход развития конфликта на Украине.

Тем не менее, французы отправили их самолетами Киеву.

Несколько британских танков Challenger-2 также были старыми вариантами. Примерно 14 современных основных боевых танков Leopard-2 немецкой постройки было недостаточно, чтобы сделать что-то большее, чем просто мешать ВСУ на поле боя (после того, как их развертывание на боевых позициях заняло гораздо больше времени, чем ожидали украинцы).

Наконец, американцы пообещали ошеломляющее число своих танков М1 Abrams – целых 31 штуку… И все только для того, чтобы вскоре признать, что основная часть этих боевых машин будет состоять из вышедших из строя и старых вариантов, потому что в арсенале США не хватило достаточного количества более современных и боеготовых экземпляров ОБТ Abrams для Украины.

Таким образом, налицо закономерность в помощи НАТО Украине в этом конфликте. Эта помощь почти всегда недостаточна для решения стоящих задач. Как в случае с танками, обещанные Киеву системы вооружения слишком стары, чтобы быть эффективными, и никогда не передаются в достаточном количестве (поскольку Западу самому не хватает многих крупных оружейных платформ, во многом из-за того ветхого состояния, в котором находится западная военно-промышленная база). Более того, все эти системы редко прибывают на Украину вовремя. Все это приводит к одному и тому же ужасному результату: никакая система вооружения, переданная Украине НАТО, не сможет переломить ход украинского конфликта.

Украина должна вести переговоры, иначе она наверняка проиграет России

Вместо того, чтобы цепляться за иллюзию о том, что испытывающая недостаток вооружений и терпящая неудачи армия Украины собирается каким-то образом преодолеть численное и технологическое преимущество российской армии и занять российские анклавы на востоке Украины и в Крыму, киевским лидерам следовало бы лихорадочно искать пути к переговорам с российской стороной о прекращение огня до того, как Москва просто измотает и уничтожит украинцев.

Никакое количество F-16 на данном этапе конфликта Украине не поможет.

Вашингтон и Брюссель должны прекратить давать Киеву чрезмерные обещания и выполнять их спустя рукава. Этим они убивают невинных украинцев и напрасно затягивают конфликт. Договоритесь о прекращении вооруженных действий и прекратите попытки найти и использовать чудо-оружие НАТО. Арсенал демократии альянса исчерпал себя, и замены ему в ближайшее время не предвидится.

Брэндон Вейхерт (Brendon Weichert) — бывший сотрудник аппарата Конгресса и геополитический аналитик.