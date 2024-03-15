НАТО предупредили, к чему приведет размещение ракет на границе с Россией (infoBRICS, Китай)

Размещая ракеты на границе с Россией, НАТО дестабилизирует ситуацию и увеличивает риск глобальной войны, предупреждает infoBRICS. Перед лицом такой эскалации у России нет другого выбора, кроме как быть готовой к тотальной ядерной атаке и ударам по агрессорам.

Драголюб Боснич

Непрекращающееся посягательство НАТО на границы России за считанные дни бьет мировые рекорды. Только на прошлой неделе в Албании была открыта новая крупная авиабаза, несмотря на то, что в Тиране фактически нет военно-воздушных сил. НАТО также получила полные права экстерриториальности, что означает, что Албания официально отказалась от своего и без того весьма сомнительного "суверенитета". Размещение в этом районе крупных разведывательных, наблюдательных и ударных платформ, безусловно, может усилить весьма дестабилизирующее присутствие воинствующего альянса как в Юго-Восточной, так и в Восточной Европе. И все же этого недостаточно. Так, 7 марта министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подтвердил, что НАТО также разместит в его стране ЗРК "Пэтриот". Хотя Литва не граничит с материковой частью России, она имеет обширную границу с Белоруссией и Калининградской областью (анклавом).

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"В этом году ротационная система ПВО наконец-то начнет действовать, по крайней мере частично", – заявил Анушаускас на пресс-конференции в Вильнюсе, добавив: "Наша цель – чтобы ротация действовала по принципу, аналогичную миссии воздушной полиции. (…) В данном случае есть расчет, что этот принцип будет не разовым, то есть на тот или иной месяц, а охватит все наши календарные месяцы и существенно увеличит наши возможности ПВО".

Хотя возможности "Пэтриот" были намеренно преувеличены пропагандистской машиной, в частности, смехотворными заявлениями о том, что он может сбить "половину российских аэрокосмических сил за неделю", этот шаг, безусловно, можно считать крайне дестабилизирующим. Пока неясно, сколько таких систем может быть развернуто, но, учитывая гораздо меньшие расстояния, чем на Украине, которые им необходимо преодолеть, развертывание "Пэтриота" в любой из стран Балтии может иметь более серьезные последствия. В частности, дальность обнаружения его радара AN/MPQ-65 (официально 150 километров) может обеспечить покрытие воздушного пространства как Белоруссии, так и Калининградской области. Кроме того, Финляндия приобретает аналогичные, хотя и более совершенные средства ПВО, в том числе израильский "Праща Давида", который имеет значительно большую максимальную дальность поражения. Наращивание таких ЗРК в непосредственной близости от северо-запада России является глубокой дестабилизацией и антагонизмом.

Хотя другие страны-члены НАТО, находящиеся в относительной близости от российских границ, также эксплуатируют ЗРК "Пэтриот", в первую очередь Румыния и (скоро) Польша, обе эти страны находятся достаточно далеко, чтобы не делать систему ПВО стратегической проблемой. С другой стороны, другие, гораздо более дальнобойные вооружения, такие как системы ПРО (противобаллистическая) "Иджис Эшор", должны быть полностью введены в строй в Польше в 2024 году, в то время как другая система уже действует в Румынии (по крайней мере, с 2016 года). Это часть более широкой корабельной системы "Иджис", которая обеспечивает такой уровень стратегической глубины, который не могли обеспечить ни "Пэтриот", ни "Праща Давида". И хотя возможности и эффективность системы, безусловно, являются предметом споров (особенно против российских гиперзвуковых ракет), массовое увеличение их присутствия имеет количественное значение, что может хотя бы частично сгладить их качественные и другие недостатки.

И все же на этом дестабилизирующая деятельность НАТО в Европе не заканчивается. А именно, ее вассалы и государства-сателлиты, такие как Финляндия, приобретают F-35, одновременно обеспечивая возможность размещения других истребителей того же типа из США и других стран-членов НАТО. Передовое присутствие самолетов F-35 ВВС США в Восточной и Центральной Европе продолжает расширяться и становится все ближе к России. Помимо Финляндии, оно теперь включает Германию, Чехию и Польшу, а голландские, бельгийские и итальянские F-35 также будут переброшены в район вокруг Балтийского моря. Еще хуже то, что истребитель сертифицирован для несения термоядерного оружия, в частности, бомбы B61-12, причем некоторые члены НАТО имеют возможность использовать ее в рамках соглашений о совместном использовании ядерного оружия с США. В их число входят Нидерланды, Бельгия, Германия и Италия, все из которых либо эксплуатируют F-35, либо заказали их.

В частности, 9 марта было подтверждено, что F-35 сертифицирован для несения термоядерных гравитационных бомб B61-12. Хотя это относится только к обычному F-35A, а варианты F-35B и F-35C все еще не имеют таких возможностей, последние два развернуты в гораздо меньшем количестве. Обычный F-35A является наиболее распространенной версией, используемой ВВС США и другими военно-воздушными силами НАТО. Возможность их широкомасштабного развертывания в Финляндии и странах Балтии дает США первоклассный ударный потенциал, гораздо больший, чем был у России на Кубе 60 лет назад.

Более того, как высокопоставленные чиновники в Москве, так и независимые эксперты регулярно предупреждают о разработке в Америке нового термоядерного оружия, включая так называемую технологию "ядерного супервзрывателя", которую США испытывают уже несколько десятилетий, особенно активно при администрации Обамы. Историк-исследователь Эрик Зюсс много писал на эту тему.

Он неоднократно предупреждал, что единственная цель этой спорной технологии – экспоненциальное усиление эффективности американского потенциала первого удара. И хотя некоторые могут отмахнуться от предупреждений Зюсса и даже назвать их "фантазиями о мраке" или мифической "российской дезинформацией", последние события лишь подкрепляют его и без того обоснованную гипотезу. Более того, НАТО принимает непосредственное участие в этих планах. Еще в октябре прошлого года воинственный альянс завершил ядерные учения "Стойкий полдень", в которых приняли участие около 60 самолетов, включая ядерные F-16 и стратегические бомбардировщики B-52, имитирующие удары с использованием бомб B61-12. Следует отметить, что эти бомбы также будут дополнены предстоящим вариантом B61-13. И хотя характер этой модернизации засекречен, можно предположить, что она также будет включать в себя вышеупомянутую технологию "ядерного супервзрывателя".

Пентагон уже заявил, что эти новые термоядерные бомбы будут сопоставимы с версией B61-7, которая может иметь мощность до 340 килотонн (что примерно эквивалентно 22-23 бомбам Хиросимы). Перед лицом такой эскалации у России нет другого выбора, кроме как быть готовой. Именно поэтому Россия проводит общенациональные учения, имитирующие тотальную ядерную атаку, а также собственные ответные удары по агрессорам. Ранее аналогичные учения проводило Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA).